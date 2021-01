Élargissement du partenariat entre l'Université TÉLUQ, l'Université Athabasca et Affaires mondiales Canada

QUÉBEC, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ annonce l'élargissement de l'entente nouée il y a près d'un an avec Affaires mondiales Canada (AMC) et l'Université Athabasca afin d'accroître les opportunités de formation offertes au personnel d'AMC partout dans le monde.

En vertu de l'entente initiale, le Service des délégués commerciaux (SDC) d'AMC, en collaboration avec l'Institut canadien du service extérieur, favorise l'inscription de ses délégués commerciaux recrutés localement à une vaste sélection de cours crédités de premier cycle offerts par l'Université TÉLUQ et l'Université Athabasca, soit dans les deux langues officielles du Canada. Une fois obtenue l'approbation de leur gestionnaire, ces employés peuvent se faire rembourser leurs frais de scolarité ainsi que d'autres frais afférents dans le cadre du programme d'accès aux crédits universitaires (PACU) créé par SDC.

L'amendement signé récemment permet désormais à l'ensemble des employés d'AMC, quels que soient leur service d'appartenance et leur localisation géographique, de se prévaloir de cette entente. Les modalités du soutien financier peuvent varier selon le service d'appartenance de l'employé.

Selon Me Julie Carle, directrice des affaires externes et secrétaire générale de l'Université TÉLUQ, « l'Université TÉLUQ se réjouit de l'élargissement du partenariat récemment noué avec Affaires mondiales Canada (AMC) et l'Université Athabasca. Dans des contextes national et international aussi difficiles qu'incertains imputables à la crise de COVID-19, nous ne pouvons que saluer la vision de même que le signal fort en faveur de la formation continue universitaire et à distance, ainsi envoyé par un leader canadien de l'envergure d'AMC ».

Les cours de l'Université TÉLUQ sont donnés sur des plateformes d'apprentissage spécialement conçues pour répondre aux besoins des apprenants à distance, où qu'ils se trouvent dans le monde, et s'accompagnent d'un suivi personnalisé qui a pour objectif d'assurer leur réussite. L'inscription s'y déroule en tout temps et l'étudiant a la liberté d'organiser son propre horaire d'études et ainsi favoriser sa conciliation travail-famille-études.

Pour en savoir plus

Affaires mondiales Canada

Affaires mondiales Canada gère les relations diplomatiques du Canada, fournit les services consulaires aux Canadiens, fait la promotion du commerce international du pays et dirige le développement international et l'aide humanitaire du Canada.

L'Université Athabasca

L'Université d'Athabasca, qui a ses bureaux en Alberta, est une université à distance qui se consacre à l'élimination des obstacles qui limitent l'accès aux études de niveau universitaire et la réussite de ces études, ainsi qu'à l'égalité croissante des chances en matière d'éducation pour les apprenants adultes du monde entier.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

