MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Rennaï, un nouveau concept de vente au détail en beauté et bien-être inaugurant sa boutique phare au Royalmount, annonce que DIOR et HERMÈS font partie des principales marques de luxe mondiales confirmant leur partenariat. La nouvelle boutique en soins de bien-être spécialisés ouvrira en août 2024 dans le très attendu Royalmount, une destination majeure de vente au détail et de style de vie qui arrive à Montréal. Premier en son genre, le Royalmount proposera une gamme de magasins, de bureaux et d'espaces de vie, mais également une programmation dynamique et très variée.

La marque de luxe Parfums Christian Dior introduira sa première boutique beauté au Canada, réunissant parfums - dont La Collection Privée -, maquillage et soins de la peau, dans une toute nouvelle expérience alliant style et savoir-faire. La légendaire marque parisienne HERMÈS ouvrira son premier espace boutique de beauté et de parfums au Canada - offrant à la clientèle sa gamme de maquillage ainsi que sa collection de parfums, de produits de bain et de soins pour le corps.

Présentée en exclusivité chez Rennaï, la marque de soins de renommée mondiale Dermalogica inaugurera son premier espace dédié aux services de soins de la peau. La prestigieuse maison de parfums de luxe Diptyque, basée à Paris, confirme l'inauguration de son tout premier concept au Québec chez Rennaï, présentant les parfums emblématiques de la marque, ainsi que les collections pour la maison et le corps. Le Labo, une maison de parfums fins basée à New York, proposera quant à elle des créations mélangées à la main avec étiquettes personnalisées.

« Nous croyons qu'il y a trop de flacons dans les parfumeries et trop peu de vraies essences. Nous croyons que l'âme d'un parfum est le fruit de l'intention avec laquelle il a été créé et de l'attention avec laquelle il est préparé » - Le Labo.

Marques locales en vedette

Célébrant ses racines québécoises, la première boutique de Rennaï mettra l'accent sur la création et la mise en valeur d'entreprises locales, dont l'emblématique marque de beauté québécoise Watier Cosmétiques. Plaçant l'émancipation des femmes au cœur de son identité avec comme figure de proue sa fondatrice inspirante, Mme Lise Watier, la marque s'aligne parfaitement avec la vision de Rennaï. D'autres favoris d'ici tels qu'Apprenti Ôr'ganik, JB Skin Sävvi, Selv, Ruby Brown, Landish et la Maison de thé Camellia Sinensis seront également de l'ouverture.

« Oeuvrant dans l'industrie du commerce de détail de luxe depuis plusieurs décennies, je peux affirmer avec confiance que les partenariats prestigieux que nous annonçons aujourd'hui sauront répondre à ce que notre future clientèle attendra de Rennaï. Les expériences exclusives et inédites sont à la base de ce qui rend Rennaï si unique et pertinente. Jusqu'au lancement, nous continuerons d'annoncer des partenaires qui représentent l'esprit et la promesse de notre marque, soit d'offrir à nos clients une expérience complète, à la fois en magasin et virtuellement, grâce à notre expérience complémentaire de conciergerie », explique Christopher Novak, président de Rennaï.

L'espace de 36 000 pieds carrés offrira aux clients une série de cinq zones de beauté et de soins personnels au service du bien-être moderne. Au-delà de l'offre de produits étendue, les services incluront l'esthétique traditionnelle, la dermatologie, la nutrition, une zone de parfumerie ainsi qu'un espace de retraite revitalisant où les clients pourront prolonger leur visite.

Une étude sur la vente au détail de luxe réalisée en 2023 par The Business of Fashion, en partenariat avec Royalmount, souligne que « le magasin physique reste un atout majeur pour les acheteurs, avec 77 % des consommateurs prévoyant visiter des magasins de luxe aussi souvent, voire plus souvent, dans l'année à venir. Le rapport a révélé que le désir de faire des achats en personne reste fort dans le secteur du luxe, et les consommateurs exigent de plus en plus de l'expérience d'achat, ce qui signifie que les marques doivent continuer à évoluer pour créer une expérience qui satisfait ces précieux clients. »

À propos de Rennaï

Chez Rennaï, nous avons pour mission d'aider les gens à atteindre un état de bien-être optimal grâce à une approche globale de soins personnels à 360° dans un environnement hautement accessible. Inspirée du mot « renaissance », qui signifie « nouvelle vigueur, nouvelle vie », notre marque s'engage à soutenir les individus dans leur parcours vers le bien-être ainsi que l'amour et la découverte de soi. Nos gammes de produits de beauté soigneusement sélectionnés proviennent des quatre coins de la planète et sont accompagnées de services personnalisés, incluant des consultations avec des experts en beauté, nutrition et bien-être. Nous proposons une variété de services pour nourrir le corps, l'âme et l'esprit, vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir au mieux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour plus de renseignements sur Rennaï, rendez-vous sur le site www.rennai.com

À propos de Royalmount

Royalmount est une nouvelle destination montréalaise située au cœur du Midtown, où la connectivité, la créativité et la durabilité forment un tout unique. Il s'agira du premier projet à usage mixte 100 % carboneutre en Amérique du Nord ainsi que du plus grand développement de commerce de détail LEED Or au Canada. Royalmount comptera plus de 170 détaillants, y compris 60 restaurants et des attractions expérientielles. Conçu par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, Royalmount proposera les meilleures marques, expériences et offres au marché québécois. La première phase consistera en un complexe de commerce au détail et de style de vie de 824 000 pieds carrés répartis sur deux niveaux. Le projet comprendra un parc linéaire surélevé de 3 km ainsi qu'un parc urbain de 1,8 hectare. Pour plus de renseignements sur Royalmount, rendez-vous sur le site www.royalmount.com

