Développement acéricole dans les forêts du domaine de l'État - Consultation publique sur la délimitation de nouveaux secteurs à potentiel acéricole à prioriser au Québec

QUÉBEC, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Du 30 octobre au 14 décembre 2023, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite la population à s'exprimer sur la délimitation de nouveaux secteurs à potentiel acéricole à prioriser dans les forêts publiques des régions suivantes :

Abitibi-Témiscamingue

Bas- Saint-Laurent

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Centre-du-Québec

Estrie

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière

Laurentides

Mauricie

Outaouais

En collaboration avec les parties intéressées par le développement acéricole et l'aménagement forestier, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a délimité, pour l'ensemble du Québec, 2 663 hectares de nouveaux secteurs à potentiel acéricole à prioriser. Ces superficies seront réservées et aménagées afin que des permis d'intervention pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles puissent y être délivrés.

Le Ministère souhaite recueillir les commentaires des utilisateurs et utilisatrices de la forêt relativement à la délimitation de ces nouveaux secteurs à potentiel acéricole à prioriser. La population peut prendre connaissance de cette délimitation et transmettre ses commentaires, à l'aide du formulaire en ligne, au plus tard le 14 décembre 2023 à 23 h 59.

Prendre note que la présente consultation ne vise pas à réviser les activités d'aménagement forestier qui sont réalisées dans ces secteurs ni les droits qui y sont consentis.

Pendant la durée de la consultation, le personnel du Ministère sera disponible pour répondre aux questions de la population. Les personnes qui n'ont pas accès à un service Internet peuvent contacter la Direction de la gestion des forêts de la région concernée pour prendre rendez-vous.

