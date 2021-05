Des professionnels de la santé et des services sociaux se démarquent lors de la remise des Prix SRS (prix stars du Réseau de la santé)

Cette remise virtuelle, qui a eu lieu le 7 mai dernier, a permis de reconnaître 20 professionnels de la santé et des services sociaux qui se sont démarqués dans leur milieu. Ces finalistes, réparties selon 4 catégories (simple, humain, moderne et performant) se sont partagé un montant totalisant 20 000 $. C'est un jury composé de 16 professionnels et gestionnaires qui ont sélectionné les projets gagnants. Pour découvrir les finalistes et en connaître davantage sur les différentes initiatives mises en place par ces acteurs du réseau, visitez le www.caissesante.ca/prix-srs/

« En tant qu'institution financière exclusivement dédiée aux professionnels et aux travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux, la Caisse Desjardins du Réseau de la santé est heureuse d'avoir créé les Prix SRS qui visent non seulement à reconnaître l'excellent travail effectué par ces professionnels, mais qui leur permettent aussi d'être reconnus par leurs pairs pour les différentes initiatives qu'ils ont mises de l'avant dans leur département ou établissement. Avec cette année particulière, marquée par la pandémie, cette reconnaissance est plus que méritée. » a déclaré Martin Levac, directeur général.

Cette 3e édition, qui a été présentée en collaboration avec La Personnelle, l'APTS, la FIQ et la Corporation des Paramédics du Québec, fut un réel succès, avec pas moins de 120 candidatures réparties dans les 4 catégories.

Nous sommes également heureux d'annoncer la tenue de la 4e édition des Prix SRS en 2022.

À PROPOS

La Caisse Desjardins du Réseau de la santé est le groupe spécialisé du domaine de la santé, des services sociaux et des sciences de la vie pour Desjardins. Desservant exclusivement les étudiants, professionnels et retraités, son équipe est composée de conseillers qui connaissent la réalité du milieu, ses contraintes et ses opportunités.

SOURCE Caisse Desjardins du Réseau de la santé

Renseignements: Annick Boismenu, M. Sc., DESS, Directrice en communications, marketing et vie associative, Caisse Desjardins du Réseau de la santé, 1 877 522-4773, poste 7006 208, [email protected], www.caissesante.ca