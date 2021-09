Tous les modèles CX-5 seront désormais conformes à la norme de performance améliorée de la traction intégrale i-Activ

Des mises à jour sophistiquées du style rehaussent l'attrait du CX-5, tout spécialement pour les modèles munis de turbo

Le CX-5 2022 offre d'importantes améliorations de la dynamique du véhicule, afin d'améliorer l'expérience de la conduite

La traction intégrale i-Activ standard rehaussera les performances et la confiance de tous les modèles CX-5 2022

RICHMOND HILL, ON, le 14 sept. 2021 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) annonce d'importantes mises à jour au véhicule le plus vendu au Canada, soit le Mazda CX-5. Cet attrayant VUS continuera d'attirer un large éventail de clients en raison d'un plus grand sens de la qualité, tant pour son style sophistiqué que sa dynamique de conduite raffinée. En plus des améliorations apportées au CX-5 2022, Mazda fera de la traction intégrale i-Activ une caractéristique standard dans toute la gamme des CX-5.

Depuis ses débuts il y a près d'une décennie, Mazda CX-5 est extrêmement appréciée par beaucoup de gens. Il a rapidement été reconnu pour son modèle et sa fabrication de qualité exceptionnelles, son excellente performance et sa faible consommation d'essence. Le CX-5 primé a fait ses preuves au fil des ans en obtenant de nombreuses distinctions de la part de l'industrie, notamment la reconnaissance du Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) en tant que lauréat du prix TOP SAFETY PICK depuis ses débuts et en se méritant deux prix de la catégorie Véhicule canadien de l'année décernés par l'AJAC en cours de route. Le véhicule a présenté un niveau plus sophistiqué de conception Kodo de Mazda, avec une approche « moins c'est plus » pour créer un style magnifique. Le CX-5 2022 poursuit l'évolution du véhicule en apportant des améliorations considérables à sa conception et à ses performances dynamiques. Ces mises à jour aideront ce multisegment établi à continuer de se démarquer dans sa classe, tout en exprimant une apparence et une convivialité qui sont harmonisées avec les véhicules de la toute dernière génération de Mazda.

Le changement le plus reconnaissable sur tous les modèles du CX-5 2022 sera le style extérieur rafraîchi. Les concepteurs de Mazda se sont concentrés sur l'affinement des extrémités avant et arrière, en choisissant de réduire les lignes de caractère en faveur de surfaces réfléchissantes de la carrosserie qui créent une apparence distinguée et élégante. Le carénage avant adopte une nouvelle aile signature qui s'étend vers l'extérieur à partir de la calandre avant, qui est également actualisée d'une texture tridimensionnelle qui remplace la surface maillée sortante. Des changements importants de conception ont été apportés aux phares et feux arrière avec chaque lampe dotée d'une paire de feux à LED rectangulaires espacés horizontalement, qui créent un style élégant et accrocheur. Des roues entièrement neuves en alliage d'aluminium complètent la transformation, afin de renforcer l'attrait urbain et élégant de ce véhicule multisegment.

Des améliorations de style supplémentaires seront apportées aux modèles CX-5 GT 2022, qui aideront à les distinguer davantage dans la gamme des véhicules. Le nouveau groupe Apparence sport offre un style contemporain attrayant pour les amateurs de sport. L'extérieur est muni de finis noirs lustrés conférant une allure athlétique, tandis que l'intérieur est orné d'accents et de coutures rouges. Ensemble, ces éléments créent une ambiance expressive qui encourage la conduite et l'appréciation du CX-5. En adoptant le modèle Signature, nous avons apporté des changements de conception bien pensés pour aider à rendre le CX-5 plus élégant. Le revêtement extérieur de ce modèle adopte le même schéma de couleurs unifié que le reste de la carrosserie et des roues au fini argent vif apporteront un contraste. L'intérieur est orné de matériaux de première qualité tels que du cuir Nappa et du bois authentique.

En complément de la nouvelle conception élégante, la dynamique de conduite et la qualité de conduite du CX-5 2022 ont évolué avec les mises à jour des modes de conduite, des sièges, de la carrosserie et de la suspension, qui ont été introduites dans les véhicules de la dernière génération de Mazda. Le CX-5 2022 présente la Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), qui permet au conducteur de sélectionner le mode de conduite le plus approprié pour optimiser la capacité de conduite d'une simple pression sur un interrupteur. Conformément à la philosophie centrée sur l'utilisateur de Mazda, les sièges ont été repensés pour offrir au conducteur et aux passagers du véhicule une plus grande stabilité, afin de créer une expérience naturelle et confortable. Le conducteur appréciera les accélérations en douceur grâce à une transmission automatique plus réactive à six vitesses. Les mises à jour de la suspension comprennent des améliorations apportées à la structure de contrôle de l'amortissement et une rigidité accrue du châssis, ce qui aidera à supprimer les vibrations déplaisantes, à réduire le bruit sur la route et à offrir une cabine plus silencieuse et un confort de conduite de qualité supérieure. Dans l'ensemble, ces améliorations aideront le conducteur à se sentir plus en contact avec l'expérience de conduite agréable.

Le système de traction intégrale i-Activ de Mazda est conçu pour améliorer les performances et la confiance, permettant au conducteur de profiter de l'expérience de conduite dans diverses conditions extérieures. Le fait de fournir une traction intégrale i-Activ comme norme pour les modèles Mazda CX-5 2022 vient renforcer le dévouement de la marque à offrir un plaisir de conduire sans pareil à tous les propriétaires. Bien que la nouvelle norme de traction intégrale i-Activ met l'accent sur la dynamique de conduite améliorée que les clients de Mazda apprécient, elle contribue également à donner plus de tranquillité d'esprit à tous les utilisateurs.

La dynamique de conduite engageante est intégrée à tous les aspects du développement des véhicules de Mazda pour aider à créer un lien entre le véhicule et le conducteur. Le système de traction intégrale i-Activ unique de Mazda surveille en permanence le transfert de poids, en fonction de l'accélération et des forces de virage, et déplace la puissance vers les roues appropriées, fournissant au conducteur une réponse presque instantanée aux données d'entrée. En améliorant la réponse et le contrôle des virages en fonction de la vitesse du véhicule, le système de traction intégrale i-Activ peut aider à rehausser le rendement du véhicule, tout en offrant une sécurité supplémentaire dans diverses conditions routières.

Mazda Canada Inc. est en charge des ventes et du marketing, du service à la clientèle et du soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Mazda Canada, dont le siège social est situé à Richmond Hill, en Ontario, possède un réseau national de 163 concessionnaires. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de Mazda Canada à www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

