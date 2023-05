Déclaration - Nomination du président-directeur général d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - Monsieur Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada a fait la déclaration suivante :

« L'industrie de l'aluminium du Canada salue la nomination de monsieur Michael Sabia au poste de président-directeur général d'Hydro-Québec et trouve bénéfique pour la société d'État et pour le Québec de pouvoir compter sur ses qualités reconnues de grand gestionnaire après ses années passées au sein de certaines des plus grandes organisations au Canada. À l'ère de la décarbonation, un moment charnière de l'évolution d'Hydro-Québec, et de la revue du cadre énergétique au Québec et au Canada, les compétences de monsieur Sabia en matière de gouvernance et de gestion organisationnelle seront certainement de grande valeur. L'industrie de l'aluminium primaire se rend disponible pour rencontrer le nouveau président-directeur général afin de discuter d'enjeux et d'opportunités d'intérêt mutuel dans la perspective de la croissance verte du Québec. »

Plus grand utilisateur d'énergie au Québec, l'industrie de l'aluminium y effectue des dépenses directes annuelles de 3,5 milliards $.

À propos de l'Association de l'aluminium du Canada

L'Association de l'aluminium du Canada (AAC) est un organisme à but non lucratif représentant les trois producteurs d'aluminium de classe mondiale au Canada : Alcoa, Alouette et Rio Tinto. Leurs neuf usines au Canada, dont huit au Québec, emploient plus de 8 500 travailleurs et génèrent plus de 5,5 milliards de dollars US en livraisons annuelles. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.aluminium.ca ou Twitter @AAC_aluminium.

SOURCE Association de l'aluminium du Canada

Renseignements: Louis-Martin Leclerc, TACT, Cellulaire : 418-693-2425, [email protected]