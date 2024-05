DÉCLARATION DES SUPERMARCHÉS T&T CONCERNANT LE RÉCENT RAPPEL D'ALIMENTS

RICHMOND, BC, le 8 mai 2024 /CNW/ - Huit produits de cuisine de marque T&T vendus en Colombie-Britannique et en Alberta ont été rappelés, en raison d'une contamination possible à la Listeria. Les produits en question ont été rapidement retirés des tablettes, le 25 avril 2024.

Ces produits provenaient de l'installation d'un de nos fournisseurs (Jue Wei Food Ltd.), au sein de laquelle des traces de Listeria ont été trouvées lors d'une inspection de routine. Ces huit produits ont été préemballés par Jue Wei Food Ltd. et n'ont fait l'objet d'aucun conditionnement ni d'aucune manutention dans un magasin ou une installation T&T.

Ce rappel ne concerne pas les départements des fruits et légumes ou de la viande de T&T.

Aucune maladie liée à ces produits n'a été signalée. Ces produits ne sont pas commercialisés dans les magasins de l'Ontario et du Québec.

Voici les huit produits rappelés :

Cou de canard épicé emballé T&T Clavicule de canard épicée T&T Langues de canard épicées T&T. ête de canard épicée T&T. Gésiers de canard épicés T&T Tripes de bœuf épicé T&T. Œsophage de canard épicé T&T. Peaux de tofu T&T.

La santé et la sécurité de nos clients sont d'une importance primordiale. Les clients peuvent retourner les produits susmentionnés dans n'importe quel magasin T&T pour obtenir un remboursement complet.

Pour toute question relative aux médias, veuillez envoyer un courriel à l'adresse : [email protected]

Pour obtenir du soutien à la clientèle, veuillez envoyer un courriel à l'adresse : [email protected]

