Décès d'un homme sur un chantier supervisé par M. Aurèle Lafrenière, à Déléage : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

GATINEAU, QC, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à M. Martin Mercier, sur un chantier de construction supervisé par M. Aurèle Lafrenière, le 19 août 2020, dans la municipalité de Déléage, en Outaouais.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, M. Mercier se trouvait sur le chantier d'une construction résidentielle et devait surveiller le déplacement d'une maison. Une chaîne accrochée aux extrémités de deux poutres d'acier supportant la maison est reliée à un bouteur (bulldozer) par le câble du treuil. Peu avant le début des manœuvres de déplacement, M. Mercier est descendu au fond de l'excavation afin de vérifier l'alignement de la poutre. Tandis que le bouteur tirait la maison, une des poutres supportant la maison a cédé. C'est alors que l'assemblage câble-chaîne-crochet a été projeté et l'a atteint à la tête. Les secours ont été appelés sur les lieux, et M. Mercier a été transporté à un centre hospitalier où il est décédé quelques jours plus tard des suites de ses blessures.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

au moment où le bouteur tirait les poutres d'acier supportant la maison, sous l'effet d'une force supérieure à leur capacité, l'extrémité d'une poutre a cédé et libéré le crochet, entraînant la projection de l'assemblage câble-chaîne-crochet en direction de la tête de l'homme;

la méthode de travail utilisée pour déplacer la maison était improvisée, notamment en ce sens que les capacités ainsi que la force de traction de l'assemblage câble-chaîne-crochet étaient inconnues;

la méthode de surveillance du déplacement de la maison était dangereuse, car une personne se trouvait dans la zone de projection de l'assemblage câble-chaîne-crochet.

À la suite de l'accident, la CNESST a ordonné aux maîtres d'œuvre, soit les propriétaires de la maison, ainsi que M. Aurèle Lafrenière, ce dernier considéré comme l'employeur au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la suspension des travaux sur le chantier et a interdit l'utilisation et l'accès au bouteur. De plus, la CNESST a exigé qu'ils élaborent une méthode de travail et de surveillance des travaux sécuritaire, approuvée par un ingénieur, et qu'ils obtiennent une attestation de conformité signée et scellée par celui-ci une fois les préparatifs effectués.

À ce jour, aucune mesure corrective n'a été prise par les maîtres d'œuvre, et le chantier est inactif.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors du déplacement d'une maison, des solutions existent, notamment :

s'adresser préalablement à un ingénieur qualifié afin d'obtenir un avis et les plans nécessaires à la réalisation de tels travaux;

se tenir à l'écart des zones de projection lorsqu'on utilise des équipements tels que des câbles ou des chaînes et que ceux-ci sont tendus;

s'assurer de respecter la capacité de chaque équipement et accessoire utilisé lorsqu'une force est appliquée, par exemple, lors de la traction d'une maison.

De manière générale, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires. De leur côté, les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations suivantes afin qu'elles en informent leurs membres :

l'Union des municipalités du Québec

l'Association des déménageurs de bâtiments du Québec

l'Association de la construction du Québec

l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec

l'Association patronale des entreprises en construction du Québec

l'Association des entrepreneurs en construction du Québec

aux associations sectorielles paritaires

aux gestionnaires de mutuelles de prévention

Le rapport d'enquête sera également diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études Conduite d'engins de chantier pour sensibiliser les futurs travailleurs.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004296.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/3bjSHxT

Animation (libre de droits) : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004296.mp4

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité dans le secteur de la construction : cnesst.gouv.qc.ca/construction-demolition.

