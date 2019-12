De nouvelles bourses d'excellence pour les futurs enseignants

QUÉBEC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but d'inciter les étudiantes et étudiants ayant un dossier scolaire de grande qualité à s'inscrire dans un programme de formation en enseignement et à persévérer, de nouvelles bourses d'excellence totalisant 15,8 millions de dollars en 2019-2020 ont été créées.

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, a fait l'annonce aujourd'hui de ce programme visant à soutenir et à valoriser la formation en enseignement et la profession enseignante.

Les objectifs de ce programme de bourses sont de rehausser le nombre d'inscriptions dans les programmes en enseignement et d'encourager la persévérance et l'excellence des étudiantes et étudiants du premier cycle universitaire qui se destinent à cette importante profession.

Ce programme novateur figure parmi les plus généreux de tous les pays de l'OCDE, ce qui témoigne de l'importance que le gouvernement du Québec accorde à la profession enseignante.

« Enseigner, c'est gratifiant. C'est la première raison qui devrait inciter les étudiantes et étudiants à choisir cette profession. En enseignant, ils exerceront auprès des jeunes un rôle crucial qui permettra à ces derniers non seulement d'accéder à la connaissance, mais aussi de développer le goût de la réussite et la fierté du dépassement de soi. Notre gouvernement souhaite accroître la qualité de l'éducation en général et de l'enseignement en particulier en vue de la réussite de tous les élèves. Nous voulons valoriser la profession enseignante pour attirer dans ces programmes les meilleurs candidats et candidates. Les nouvelles bourses d'excellence créées cette année permettront de récompenser celles et ceux qui se distinguent pendant leurs études. Souhaitons qu'un plus grand nombre d'étudiantes et d'étudiants choisissent la profession d'enseignant! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

La sélection des candidatures pour les bourses d'excellence a eu lieu à l'automne 2019 dans toutes les universités québécoises offrant au moins un programme agréé de premier cycle de formation à l'enseignement.

Les lauréates et lauréats des bourses d'excellence seront connus d'ici la fin de décembre 2019.

Le nombre de bourses d'excellence par universités, par montants de bourses et par années d'études dans les programmes agréés de premier cycle de formation en enseignement est détaillé en annexe.

Année universitaire 2019-2020

Universités Montants attribués (en k$) Université Bishop's 278,0 Université Concordia 463,7 Université de Montréal 2 542,3 Université de Sherbrooke 2 178,8 Université du Québec à Chicoutimi 682,6 Université du Québec à Montréal 3 393,0 Université du Québec à Rimouski 877,1 Université du Québec à Trois-Rivières 1 467,9 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 260,4 Université du Québec en Outaouais 792,4 Université Laval 2 027,8 Université McGill 836,0 Total 15 800,0

