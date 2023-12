FLUADMD fait maintenant partie des vaccins à privilégier recommandés par le CCNI pour l'immunisation des adultes de 65 ans et plus

MONTREAL, le 21 déc. 2023 /CNW/ - CSL Seqirus se réjouit que le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) ait récemment recommandé que les vaccins antigrippaux améliorés, dont les vaccins avec adjuvant, les vaccins fortement dosés et les vaccins recombinants, soient privilégiés chez les adultes âgés de 65 ans et plus. Cette recommandation indique que tous les vaccins antigrippaux améliorés approuvés sont efficaces pour réduire le risque d'hospitalisation et de consultations médicales liées à la grippe.

Le CCNI a conclu que tous les vaccins antigrippaux améliorés ont une efficacité potentielle et une efficacité réelle supérieures à celles des vaccins à dose standard, et qu'ils sont tous sûrs et efficaces.

Cette récente déclaration du CCNI vient s'ajouter aux recommandations internationales toujours plus abondantes concernant l'efficacité des vaccins antigrippaux améliorés chez les adultes âgés de 65 ans et plus. En juillet 2022, le comité consultatif sur l'immunisation (ACIP) relevant des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a aussi recommandé que les vaccins antigrippaux améliorés, dont les vaccins avec adjuvant et les vaccins fortement dosés, soient privilégiés chez les patients de ce groupe d'âgei.

Les recommandations du CCNI concernant l'emploi de FLUADMD s'appliquent aussi bien à l'échelle individuelle qu'à celle des programmes de santé publique. « Les administrations provinciales devraient recourir à tous les vaccins améliorés de leur arsenal pour veiller à ce que les adultes âgés de 65 ans et plus soient protégés contre la grippe », a affirmé le Dr Gregg Sylvester, médecin en chef chez CSL Seqirus. « Nous sommes fiers d'offrir aux programmes de vaccination provinciaux un vaccin antigrippal amélioré qui est à la fois sûr et efficace pour aider à protéger les Canadiens et Canadiennes plus âgés »ii,iii.

FLUADMD a produit une réponse immunitaire robuste contre 3 souches d'influenza dans le cadre des études cliniques avec répartition aléatoire, et son profil d'innocuité a été démontré. Ce résultat est par ailleurs étayé par les données sur FLUADMD recueillies en pratique clinique, qui montrent que ce vaccin réduit efficacement le risque d'hospitalisation chez les personnes âgées de 65 ans et plus, comparativement à FLUZONE HD.

Chaque année, la grippe entraîne 12 200 hospitalisations et environ 3500 décès en moyenne au Canada, en majorité chez des adultes de 65 ans ou plusiv. Durant la saison de la grippe 2022-2023, 76 % des décès dus à la grippe déclarés au Canada sont survenus chez des personnes de 65 ans et plusvii. Les adultes plus âgés sont plus vulnérables en raison de l'immunosénescence, c'est-à-dire l'affaiblissement du système immunitaire lié au vieillissement, qui peut faire en sorte que leur réponse immunitaire aux antigènes contenus dans le vaccin soit moins fortev,vi. Un parallèle a été établi entre le virus grippal de type A et la forme la plus grave de la maladie chez les personnes âgées. Pendant les saisons de la grippe 2021-2022 et 2022-2023, le virus grippal de type A a été incriminé dans 98 à 100 % des cas de grippe survenus chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

« La saison de la grippe 2022-2023 a été particulièrement éprouvante pour la population canadienne et elle a imposé une pression supplémentaire aux systèmes de santé déjà très sollicités », a déclaré Bertrand Roy, Ph. D., chef de pays, Affaires médicales - Canada chez CSL Seqirus. « Nous sommes heureux de constater que l'analyse fouillée et la recommandation du CCNI aideront les vaccinateurs à optimiser les campagnes de vaccination antigrippale annuelles afin d'atténuer les saisons de la grippe potentiellement difficiles à venir. »

Le CCNI est un organisme consultatif pancanadien composé d'experts dans les domaines de la pédiatrie, des maladies infectieuses, de l'immunologie, de la pharmacie, des soins infirmiers, de l'épidémiologie, de la pharmacoéconomie, des sciences sociales et de la santé publique. Le CCNI fournit au gouvernement du Canada des directives sur l'utilisation des vaccins déjà ou nouvellement homologués en vue de leur utilisation au Canada, y compris sur l'identification des groupes particulièrement exposés aux maladies évitables par la vaccination chez lesquels la vaccination devrait être ciblée.

