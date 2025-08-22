RIMOUSKI, QC, le 22 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent aujourd'hui les onze premiers projets sélectionnés ainsi que les consortiums retenus pour la construction rapide d'un premier lot de logements hautement préfabriqués destinés à des ménages à revenu faible ou modeste. Il s'agit d'une autre étape franchie dans la mise en œuvre de l'Initiative de multilogements hautement préfabriqués lancée en août 2024 et maintenant intégrée au volet 3 du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ).

Ces onze projets répartis dans différentes régions du Québec, totalisant 336 unités, seront livrés à l'été 2026. Au cours des semaines à venir, les maillages entre les projets sélectionnés et les consortiums retenus seront finalisés, des adaptations aux solutions immobilières de référence (SIR) seront apportées, et la production en usine sera lancée. Un second appel à projets sera également lancé prochainement afin de réaliser des projets additionnels.

Rappelons que ces logements hautement préfabriqués seront construits grâce aux 992 M$ du gouvernement fédéral versés au Québec par l'entremise de l'Entente Canada-Québec au titre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par le Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024.

Projets sélectionnés

Nom du projet Organisme Municipalité Région Nombre d'unités Habitations L'Isle-aux-Allumettes Habitations de l'Outaouais métropolitain L'Isle-aux-Allumettes Outaouais 24 Les Espaces Paspébiac Les Habitations Populaires de Paspébiac Paspébiac Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 24 Faubourg des Prés Société d'Habitation de l'Érable Princeville Centre-du-Québec 36 Le COFA de Grande-Vallée Le COFA de Grande-Vallée Grande-Vallée Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 24 Habitation Havre du Renouveau Corporation d'habitation de Laval Laval Laval 36 Quartier du plateau Centre d'initiatives agricoles de la région de Coaticook (CIARC) Coaticook Estrie 36 SILA Société immobilière locative accessible (SILA) Lévis Chaudière-Appalaches Deux projets de 24 unités Projet Acadie Coopérative d'habitation Monde-Uni Montréal Montréal 24 Cmétis - Cap-Chat - Projet rue des Écoliers Construction Métis Cap-Chat Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 36 Logements abordables Innov Habitat SLDA Saint-Léonard-d'Aston Centre-du-Québec 24 Le Florelle Habitations Holocie Granby Estrie 24 Total d'unités 336

Consortiums retenus et leur composition :

Magil-Tisseur :

Entrepreneur : Magil-Tisseur

Manufacturier : Bonneville (Montérégie)

Architecture : Lemay, ACDF Architecture

Ingénierie : GBI

Pomerleau

Entrepreneur : Pomerleau

Manufacturier : RCM Modulaire (Beauce)

Architecture : Groupe EPA

Ingénierie: Dupras Ledoux

TB4-Ronam

Entrepreneur : TB4 Ronam

Manufacturier : Fabrik (Beauce)

Architecture : Blouin Beauchamp architectes, BGLA architecture + design urbain Ingénierie : Saga consultants, Martin Roy et associés

Locusi

Entrepreneur : Construction CMA

Manufacturier : Locusi (Mauricie et Centre-du-Québec)

Architecture : Groupe Leclerc architecture + design

Ingénierie : BPA

LFG construction

Entrepreneur : LFG construction

Manufacturier : RG Solution (Chaudière-Appalaches)

Architecture : La Shop architecture

Ingénierie : Tetra Tech (ingénierie)

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à soutenir les provinces et les municipalités dans la recherche de solutions locales aux défis en matière de logement. Ce projet contribuera à répondre aux besoins urgents en logement des Québécoises et des Québécois. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je suis fière d'annoncer aujourd'hui les projets sélectionnés dans le cadre de l'Initiative de multilogements hautement préfabriqués. Ce mode de réalisation représente une avancée concrète pour accélérer l'accès à des milieux de vie de qualité partout au Québec. Avec la fabrication en usine qui débutera sous peu, les premières unités seront livrées dès l'été 2026. Cette initiative s'ajoute à toutes celles que notre gouvernement a mises en place au cours des derniers mois qui permettront de répondre plus rapidement aux besoins pressants en habitation. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions novatrices pour répondre à la crise du logement au Québec. Le soutien à ces onze projets est un exemple concret de notre engagement. Je suis fier de notre participation et de la différence concrète que ces nouveaux logements feront partout au Québec. Ensemble, nous faisons une vraie différence dans la vie des Québécoises et des Québécois. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, ministre responsable des Langues officielles et lieutenant du Québec

« Au Québec, nous avons les industries qu'il faut pour intégrer la construction de multilogements hautement préfabriqués à notre coffre à outils. Nous avons les compétences requises. Il fallait s'en donner la volonté, particulièrement pour la construction de logements sociaux et abordables. C'est ce qu'a fait notre gouvernement. Je m'en réjouis. »

Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions en matière de logement pour tout le monde au Québec. Le soutien à ces onze projets est un exemple concret de notre engagement. Je suis fier de notre participation et de la différence concrète que ces nouveaux logements feront partout au Québec. »

Steeve Lavoie, député de Beauport--Limoilou

Faits saillants

Un appel de qualification a été lancé auprès de consortiums en août 2024. Par la suite, le premier appel de projets a été lancé en janvier 2025.

Les projets sélectionnés devaient répondre aux besoins régionaux énoncés, en plus d'être appuyés par les municipalités où ils seront développés.

Les multilogements sont de moyenne densité, de 24 ou de 36 logements, de 2 ou 3 étages. Ils comprennent des studios ou des logements de 1 ou 2 chambres à coucher, et les proportions de typologie peuvent varier légèrement selon les besoins.

Les loyers des logements seront abordables, car ils doivent respecter les seuils du PHAQ établis par la SHQ.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube LinkedIn et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]