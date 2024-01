Concours d'idées pour le réaménagement du littoral du Saint-Laurent, phase 4 - Plus de 50 équipes multidisciplinaires inscrites

QUÉBEC, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Le concours d'idéation lancé par le gouvernement du Québec en novembre dernier a suscité un engouement important auprès des professionnels en architecture et en aménagement du territoire alors que 52 équipes multidisciplinaires ont été formées pour participer à cet exercice de création.

Les équipes intéressées à présenter une proposition de réaménagement du littoral du Saint-Laurent, phase 4, une zone d'intervention de huit kilomètres entre le secteur d'Estimauville et le Parc de la Chute-Montmorency, avaient jusqu'au 11 janvier pour procéder à leur inscription, laquelle devait être validée par une équipe de conseillers dédiés à cette tâche.

Pour être admissible à participer à cet exercice d'idéation, toute équipe pluridisciplinaire devait notamment être composée d'au moins une représentante ou un représentant de chacune des trois disciplines suivantes ou similaires :

Aménagement du territoire ou design urbain

Architecture de paysage ou architecture

Environnement ou développement durable

Une participation significative des entreprises québécoises. Des équipes en provenance d'une vingtaine de pays.

Sur les 52 équipes officiellement inscrites, 14 comptent une participation de professionnels du Québec, dont quatre sont issues de la région de la Capitale-Nationale. Le concours a également suscité l'intérêt de professionnels d'une vingtaine de pays.

Rappelons que l'objectif de ce processus est d'inspirer et de guider les actions à mettre en œuvre pour l'avenir de ce secteur. Les participants à cet exercice de création doivent proposer des concepts qui s'inscrivent dans une perspective de valorisation à long terme du Littoral Est, tout en tenant compte d'enjeux incontournables propres à ce secteur, tels que la valorisation et l'accessibilité du littoral du Saint-Laurent, la connexion des quartiers avoisinants au fleuve, la préservation et la mise en valeur des milieux naturels ainsi que la mobilité et l'axe de transit actuel.

« La grande participation des professionnels du milieu démontre la mobilisation, l'attrait et le sérieux de cette démarche. C'est un pas de plus vers la concrétisation de ce fantastique projet. À terme, la phase 4 redonnera le fleuve aux citoyens, favorisera leur mobilité active et leur qualité de vie », a souligné le ministre Jonatan Julien.

Prochaines étapes

Les équipes inscrites ont maintenant jusqu'au 29 février pour déposer leur dossier de candidature. Le jury de sélection pourra alors consulter les propositions reçues et se réunira en mars à Québec afin d'identifier les trois projets les plus porteurs pour le développement de ce secteur. Ces projets seront ensuite dévoilés publiquement.

Implication citoyenne

Les citoyens peuvent toujours de soumettre leurs idées en lien avec le projet, et ce jusqu'au 29 février via le site Web de la Commission de la capitale nationale du Québec. Les équipes concurrentes sont invitées à prendre connaissance des idées et commentaires exprimés par les citoyens dans la préparation de leurs propositions, tout comme les membres du jury qui pourront en tenir compte dans leur évaluation des projets présentés.

Annexe

Membres du jury

Bertrand Vignal

Président du jury, urbaniste et paysagiste

BASE, Paris-Lyon-Bordeaux

Daniel Guay

Représentant

Table citoyenne Littoral Est, Québec

Jérôme Dupras

Professeur en économie écologique

Université du Québec en Outaouais, Montréal

Josée Labelle

Architecte paysagiste et associée

NIP Paysage, Montréal

Pedro Bobone Ressano Garcia

Architecte et professeur

Ressano Garcia Arquitectos, Lisbonne

Sophie Boucher

Urbaniste et directrice de grands projets

Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Québec

Sonia Tremblay

Urbaniste et architecte paysagiste

Conseillère en urbanisme à la Ville de Québec

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Source : Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Captiale-Nationale, 418 805-5939, [email protected] ; Information : Jean-Philippe Guay, Commission de la capitale nationale du Québec, 418 803-4342, [email protected]