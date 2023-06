SHANGHAI, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le 26 juin 2023, Pharmadule Morimatsu et WuXi Biologics ont officiellement conclu un accord de coopération stratégique mondiale pour le projet au centre du CRDMO (organisme de recherche, de développement et de fabrication sous contrat) de WuXi Biologics à Singapour.

(PRNewsfoto/Morimatsu LifeSciences) Chris Chen, chef de la direction de WuXi Biologics (à gauche); M. Weihua Tang, chef de la direction de Morimatsu LifeSciences (à droite) (PRNewsfoto/Morimatsu LifeSciences) (PRNewsfoto/Morimatsu LifeSciences)

En tant que chefs de file dans leurs domaines respectifs, ce partenariat stratégique marque un jalon important dans la croissance et le développement des entreprises. De plus, il s'agit d'une décision stratégique visant à aider leurs clients partout dans le monde. À l'avenir, WuXi Biologics et Pharmadule Morimatsu continueront d'explorer d'autres possibilités de collaboration et de coopération à l'échelle mondiale.

WuXi Biologics est une importante entreprise mondiale de CRDMO. En tirant parti de sa plateforme complète en libre accès, WuXi Biologics fournit des services de bout en bout de recherche, de développement et de fabrication pour les anticorps monoclonaux, les anticorps bispécifiques, les conjugués anticorps-médicament, les vaccins et d'autres médicaments biologiques à ses clients mondiaux. Depuis 1986, Pharmadule Morimatsu a livré avec succès plus de 80 installations modulaires aux industries pharmaceutique et biopharmaceutique du monde entier. Au cours des dernières années, Pharmadule Morimatsu a livré aux États-Unis, à la Chine, au Maroc, à l'Égypte, au Mexique et à d'autres pays un grand nombre de modules et de plateformes de production modulaires pour la production de différents types de médicaments biologiques avancés. Pharmadule Morimatsu fournit aux clients « l'équipement de base/les machines + la valeur ajoutée + les renseignements numériques dans l'ensemble des solutions et des services aux usines » (« Solution et service MVP »), ce qui donne aux clients la certitude d'atteindre une production commerciale rapide et permet une réduction du temps de mise en marché.

Cette coopération stratégique commence avec l'usine modulaire intégrée de deux importantes installations de production du centre du CRDMO de WuXi Biologics à Singapour, et inclura la conception, la fabrication, les tests d'acceptation en usine, l'installation, la mise en service et la validation. Le projet adoptera une nouvelle génération de fabrication modulaire, et la majorité des produits seront construits, assemblés et auront fait l'objet de tests d'acceptation en usine dans l'atelier de Morimatsu. La qualité, le calendrier, les coûts et les risques du projet seront bien gérés et contrôlés. Comparativement à la construction conventionnelle, cette méthode raccourcit grandement le cycle du projet.

Chris Chen, chef de la direction de WuXi Biologics, a déclaré : « Singapour est l'un des centres pharmaceutiques les plus avancés au monde, ainsi qu'un élément essentiel de notre réseau mondial de biofabrication. En tirant parti de l'expertise et de l'expérience de Pharmadule Morimatsu, nous sommes convaincus que notre centre du CRDMO à Singapour contribuera à notre succès dans l'établissement de sites mondiaux, comme l'a démontré notre nouveau site en Irlande, habilitant davantage les partenaires mondiaux grâce à des services et des solutions de première qualité. »

M. Weihua Tang, chef de la direction de Morimatsu LifeSciences, a déclaré : « WuXi Biologics est un partenaire important de notre entreprise. Nous sommes très heureux de coopérer à nouveau avec eux. Dans le cadre de cette collaboration, Pharmadule Morimatsu utilisera une nouvelle génération de méthodes de fabrication modulaire pour aider WuXi Biologics à accroître sa capacité de production, à accélérer l'habilitation des entreprises pharmaceutiques mondiales, à réduire les coûts de recherche et développement et à profiter aux patients du monde entier. »

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (code boursier : 2269.HK) est un organisme de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRDMO) de renommée mondiale qui offre des solutions de bout en bout qui permettent aux partenaires de découvrir, de développer et de fabriquer des produits biologiques - du concept à la commercialisation - au profit des patients du monde entier.

Avec plus de 12 000 employés qualifiés en Chine, aux États-Unis, en Irlande, en Allemagne et à Singapour, WuXi Biologics met à profit ses technologies et son expertise pour offrir à ses clients des solutions de découverte, de développement et de fabrication de produits biologiques efficaces et rentables.

WuXi Biologics considère les responsabilités liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) comme faisant partie intégrante de notre philosophie et de notre stratégie commerciale, et nous visons à devenir un chef de file en matière d'ESG dans le secteur des produits biologiques du CRDMO. Nos installations utilisent des technologies de biofabrication de prochaine génération et des sources d'énergie propre. Nous avons également mis sur pied un comité ESG dirigé par notre chef de la direction pour orienter la stratégie ESG globale et sa mise en œuvre, ce qui renforce notre engagement envers le développement durable.

Pour de plus amples renseignements sur WuXi Biologics, veuillez consulter le site www.wuxibiologics.com .

À propos de Morimatsu LifeSciences

Morimatsu LifeSciences est une filiale de Morimatsu International Holdings Limited (Morimatsu International, code boursier : 2155.HK), qui couvre les secteurs pharmaceutique, biopharmaceutique, des biens de grande consommation (BGC), des cosmétiques, des produits électroniques et chimiques et d'autres secteurs. Elle fournit à ses clients « l'équipement de base/les machines + la valeur ajoutée + les renseignements numériques dans l'ensemble des solutions et des services aux usines » (Solution et service MVP), principalement Shanghai Morimatsu Pharmaceutical Equipment Engineering Co., LTD., Morimatsu (Suzhou) LifeSciences Co., LTD., Shanghai Morimatsu Biotechnology Co., LTD., et Pharmadule Morimatsu AB., Morimatsu Pharmadule (Singapour) Private Limited ainsi que leurs filiales. Morimatsu LifeSciences se concentre sur la recherche et le développement, la fabrication et la vente de produits dans des domaines connexes.

Pour de plus amples renseignements sur Morimatsu LifeSciences, veuillez consulter le site www.morimatsu-eng.com .

À propos de Pharmadule Morimatsu

Depuis sa création en 1986, Pharmadule (membre du Morimatsu Group depuis 2011) a livré plus de 80 installations de production dans les industries pharmaceutiques et biopharmaceutiques à l'échelle mondiale, et a réalisé plus de 300 conceptions techniques et validations de solutions, ce qui démontre que nous sommes une installation intégrée et holistique, ainsi qu'un fournisseur de premier plan dans le monde en matière d'équipement de traitement de base.

Pour de plus amples renseignements sur Pharmadule Morimatsu, veuillez consulter le site www.pharmadule.com .

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent contenir certains énoncés prospectifs. Ces énoncés sont intrinsèquement sujets à des risques et à des incertitudes considérables. Lorsqu'ils sont utilisés dans le contexte de l'entreprise, les mots « anticiper », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de » et d'autres expressions semblables visent à indiquer qu'il s'agit d'énoncés prospectifs. L'entreprise ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs de temps à autre.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les points de vue, les hypothèses, les attentes, les estimations, les projections et la compréhension de la direction de l'entreprise concernant les événements futurs au moment où les énoncés ont été faits. Ces énoncés ne garantissent pas les développements futurs et sont sujets à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, dont certains sont indépendants de la volonté de l'entreprise et difficiles à prévoir. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement des renseignements contenus dans les énoncés prospectifs, sous réserve des changements et des développements futurs dans nos activités, de l'environnement concurrentiel et des conditions politiques, économiques, juridiques et sociales.

