Conciliation travail-études (famille) : nouveau MOOC de l'Université TÉLUQ

QUÉBEC, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ lance un nouveau cours en ligne ouvert et massif (CLOM, ou MOOC) sur la conciliation travail et études. Ce cours gratuit a été réalisé en collaboration avec la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Le titre complet du cours est Conciliation travail-études (famille) : défis et solutions. Il a été conçu par Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l'École des sciences de l'administration, avec la participation de Maria Eugenia Longo, professeure à l'INRS et cotitulaire de la CRJ.

Ce cours traite évidemment des défis posés par la conciliation de son travail, de ses études (et de sa famille). Des témoignages de jeunes et des entrevues d'experts éclairent les données et les faits sur la durée et les horaires de travail des jeunes étudiants, les difficultés qu'ils rencontrent, le nombre maximal d'heures conseillé pour faciliter la conciliation, etc. On y présente également des programmes créés pour favoriser la conciliation travail-études et les mesures qui peuvent être mises en place dans les organisations et les établissements d'enseignement pour faciliter la vie des étudiants.

« Au terme du cours, qui saura intéresser étudiants, gestionnaires d'entreprise, conseillers en ressources humaines, conseillers d'orientation, fonctionnaires et professionnels d'organismes communautaires, les personnes inscrites auront une très bonne compréhension des enjeux de la conciliation travail-études, de ses effets sur les jeunes et sur les organisations, et des mesures qui peuvent réduire les difficultés de conciliation », indique la professeure Tremblay.

Il s'agit du cinquième CLOM développé par l'Université TÉLUQ. En 2014, un cours sur la conciliation travail-famille avait connu un franc succès. Par ailleurs, en continuité avec le MOOC annoncé aujourd'hui, un autre est en préparation et sera offert à compter de mai 2020.



L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 afin de rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.



