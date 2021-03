Clinique MedFuture annonce la nomination de Etienne Crevier comme nouveau Président-Directeur Général et chef de la direction

MIRABEL, QC, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Clinique MedFuture est heureuse d'annoncer la nomination de Etienne Crevier comme nouveau Président-Directeur Général de l'entreprise et que son entrée en poste est effective dès aujourd'hui. La venue d'Etienne à la tête de l'entreprise amène un renouveau dans la direction de l'entreprise qui vise à guérir le vieillissement et permettre à chaque Canadien et Canadienne de vivre vieux et heureux à domicile.

Etienne apporte une richesse d'expertise à ce rôle, ayant un parcours d'entrepreneur émérite et ayant été à la tête de l'entreprise BiogeniQ, qu'il a fondée, durant les 8 dernières années. Ses capacités comprennent une vaste expérience dans l'industrie de la santé et de la médecine personnalisée, qui l'ont amené à devenir un bâtisseur d'entreprise spécialisé dans l'innovation et la reconnaissance de valeur pour les patients. Avec une formation de biochimiste spécialisé en génétique, Etienne a développé une expertise dans les technologies en croissance du milieu de la santé et dans des marchés hautement réglementés au Canada et en Europe. C'est un leader solide qui a fait ses preuves dans le développement d'équipes diversifiées et hautement performantes.

Dans son expérience au sein de son dernier rôle comme Directeur-Fondateur chez BiogeniQ et directeur développement corporatif chez Biron Groupe Santé, Etienne était en charge des partenariats majeurs et des relations avec les assureurs pour l'implantation des projets en génétique de l'entreprise. Son travail consistait à s'assurer que l'ensemble des partis prenantes étaient en mesure de bien utiliser la technologie développée par l'entreprise et de transmettre la valeur aux patients. Par ses accomplissements et ses implications dans la communauté d'affaires, il est largement respecté parmi la communauté d'affaires au Canada de même que les acteurs du milieu de la santé au Québec. Il a été reconnu comme Jeune Entrepreneur de l'Année en 2017 par la Jeune Chambre de Commerce de Montréal et finaliste dans la catégorie Sciences de la Vie pour le prestigieux prix EY Entrepreneur of the Year 2016. Il siège actuellement sur le conseil d'administration de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal de même que sur le conseil d'administration de la Fondation Relief qui œuvre auprès de la santé mentale.

«D'ici les 5 prochaines années au Canada, MedFuture est l'entreprise qui sera sur le bout des lèvres de tous ceux qui veulent vivre vieux, heureux et chez eux » a déclaré Etienne pour sa nomination. « Grâce aux efforts de l'équipe en place et à l'innovation qu'a fait preuve l'entreprise jusqu'à maintenant, nous allons assister à la naissance d'un fleuron Québécois et Canadien dans le domaine de la santé qui permettra à tous d'avoir accès aux plus récentes technologies de la médecine préventive et de longévité. J'ai hâte de travailler avec l'équipe pour bâtir sur les fondations solides de l'entreprise et saisir les opportunités de marché qui se présentent à nous. »

«Dans les prochaines décennies, la plupart de nos perceptions sur la vie humaine seront renversées. Parmi celles-ci, l'attitude "pro-vieillissement", c'est à dire, la croyance et la résignation devant la fatalité de la mort, va complètement basculer.» mentionne Mario Tremblay, Fondateur de Medfuture et qui demeurera président du comité d'administration. «Les accomplissements de Etienne dans le domaine de la santé et de la génétique ainsi que ses qualités d'entrepreneurs font de lui la personne toute désignée pour diriger l'entreprise et amener une plus grande valeur à nos clients. Je suis très enthousiaste de travailler avec lui.»

La nomination de Etienne Crevier vise à amener l'entreprise à développer la médecine du futur.

La vision de Medfuture s'aligne avec plusieurs experts qui sont d'avis que d'ici une quinzaine d'années, les humains ajouteront une année de longévité à chaque année de vie, ce qui remettra toujours plus loin dans le futur l'espérance de vie. Cette transformation majeure viendra par les avancées de l'intelligence artificielle, les biotechnologies, les nanotechnologies, la robotique et les sciences cognitives.

Clinique Medfuture se donne pour mission d'améliorer la longévité de leurs clients par la prévention, l'usage de technologie de pointe et la pratique de la médecine personnalisée. L'entreprise offre actuellement un service de prélèvement à domicile ou en entreprise, plus de 2000 tests et analyses de laboratoire avec la plupart des résultats en 24h, que ce soit des tests de routine ou des tests génétiques préventifs plus spécialisés. Medfuture participe à l'effort contre la Covid-19 en offrant des tests de dépistages via une clinique à l'auto dans le secteur de Mirabel et aussi en entreprise où à domicile via ses unités mobiles dans tout le secteur du grand Montréal . L'entreprise a également lancé une trousse d'auto-prélèvement de salive à la maison qui peut être commandée en ligne partout au Québec et en Ontario.

