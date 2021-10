« Il y a deux ans, nous avons obtenu la certification ECOLOGO® UL 2724 pour les fournisseurs de services du secteur de l'exploration minière. Aujourd'hui, elle se concrétise par la sélection et la formation de main-d'œuvre locale afin de maximiser les retombées économiques et favoriser le développement des communautés. » - Mario Rouillier, président-directeur général

Un succès sur toute la ligne

L'école Avataa Rouillier Drilling offre une formation complète aux travailleurs locaux qui souhaitent exercer un métier dans le domaine du forage. Ces cinq finissants (Eyetsiak Keatainak, Jake Chalmers, Nathan Nowrakudluk-Shields, Madeline Grist et Carl Dupuis-Miron) sont les tout premiers de l'école et ont passé les derniers mois à parfaire leur apprentissage afin d'avoir les compétences requises pour travailler dans le domaine.

Dans le cadre de leur formation, ils ont eu la chance de participer à un projet de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) visant à déterminer le potentiel géothermique de la région de Kuujjuaq. Leur contribution a été de recueillir les carottes de forage. Grâce à une équipe compétente et à de l'équipement dernier cri, ils avaient tout en main pour réussir avec brio. Cette réussite les amènera d'ailleurs à intégrer les équipes de forage de Mine Raglan dans les prochaines semaines.

L'école souhaite remercier ses précieux collaborateurs, sans qui cette formation n'aurait pas été possible :

- Kativik Ilisarnilirinig

- Mine Raglan

- CSMO Mines

- Charlie Watt et Christine Nakoolak d'Avataa Rouillier Drilling

Une mention particulière au professeur Richard Brassard, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Disponible, bienveillant et passionné de son domaine depuis de nombreuses années, Richard s'est impliqué corps et âme dans l'école. Il est sans contredit l'une des raisons de ce franc succès. Avataa Rouillier Drilling est persuadée que son rôle a été déterminant et que ses élèves lui sont très reconnaissants.

« Cette première formation complétée met la base sur un beau programme et nous avons hâte aux prochaines cohortes. » - Richard Brassard

À propos d'Avataa Rouillier Drilling

Avataa Rouillier Drilling, filiale du Groupe Rouillier, est une entreprise de services de forage au diamant qui exerce ses activités sur le territoire du Nunavik en partenariat avec les communautés inuites depuis 2015.

