Célébrons la Semaine québécoise des rencontres interculturelles du 7 au 13 novembre !

MONTRÉAL, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, madame Christine Fréchette, donne le coup d'envoi de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI). Elle a profité du lancement pour dévoiler le nom des lauréats des prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack, en collaboration avec Culture pour tous et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

La Semaine des rencontres interculturelles, qui se tient cette année du 7 au 13 novembre sous le thème Le Québec en commun, est un événement au cours duquel une multitude d'activités sont offertes dans toutes les régions du Québec. La SQRI est un moment privilégié pour faire rayonner la contribution des Québécoises et des Québécois de toutes origines à la culture, au développement et à la prospérité du Québec. L'événement contribue à mettre en valeur la diversité ethnoculturelle du Québec ainsi qu'à consolider les liens de confiance et de solidarité entre toutes les citoyennes et tous les citoyens.

Mme Christine Fréchette a par ailleurs dévoilé les lauréats des prestigieux prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack 2022. Ces prix visent à récompenser des personnes, des entreprises ou des organisations ayant fait rayonner la diversité ethnoculturelle au Québec. Elle était accompagnée de M. Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous, et de Mme Johanne Hinse, présidente du conseil d'administration, de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Enfin, cet événement de lancement a été l'occasion d'échanger autour des thèmes de la francisation et de l'intégration par les parcours de cinq personnes immigrantes qui, grâce aux efforts et services offerts par le gouvernement du Québec, représentent aujourd'hui des exemples de réussite du modèle du vivre-ensemble québécois.

Citations :

« La Semaine québécoise des rencontres interculturelles nous offrira encore cette année des expériences et des moments de partage inoubliables. Avec les prix Charles-Biddle, et Maurice-Pollack, notre gouvernement est fier de célébrer toute la richesse de la diversité ethnoculturelle. Il met également un point d'honneur à reconnaître l'importante contribution des entreprises québécoises dans la mise en place d'espaces de travail inclusifs. J'invite tous les citoyens à profiter de ce rendez-vous incontournable pour découvrir des performances artistiques et culturelles enrichissantes. »

Mme Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Notre culture se façonne et se nourrit de ses artistes, travailleuses et travailleurs culturels, mais également de la diversité de sa population. En soulignant l'apport exceptionnel de personnes issues de l'immigration au développement de la culture québécoise, le prix Charles-Biddle met en lumière leur talent et l'importance de leur engagement. Culture pour tous est fier de contribuer à faire rayonner ce message essentiel de reconnaissance et de gratitude envers les populations immigrantes qui choisissent d'enrichir culturellement le Québec. »

M. Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous

« Nos entreprises jouent un rôle déterminant dans l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes et in fine, participent à leur établissement ici, de manière durable. Le prix Maurice-Pollack participe activement au rayonnement des entreprises qui ont compris l'apport positif de la diversité et envoie ce message fort d'un monde des affaires qui s'active pour faire changer les choses! »

M. Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Faits saillants :

Plusieurs organismes communautaires, municipalités, entreprises, institutions québécoises et autres organisations célèbrent chaque année la Semaine québécoise des rencontres interculturelles en organisant, des activités diversifiées comme des ateliers de discussions, des conférences, des expositions, des performances artistiques, des soupers communautaires, etc. Consultez le calendrier pour connaître les activités qui se déroulent dans votre région.

Cette année, plus d'une centaine d'activités se dérouleront dans les 17 régions du Québec.

Le prix Charles-Biddle récompense une personne immigrante dont l'apport exceptionnel et l'engagement personnel ou professionnel contribuent au développement culturel et artistique du Québec, avec un volet régional et un volet national et international .

récompense une personne immigrante dont l'apport exceptionnel et l'engagement personnel ou professionnel contribuent au développement culturel et artistique du Québec, avec un et un . Le prix Charles-Biddle 2022, volet régional est remis à monsieur Khosro Berahmandi

2022, est remis à monsieur Le prix Charles-Biddle , volet national et international est décerné à monsieur Nassib El-Husseini

, est décerné à monsieur Le prix Maurice-Pollack souligne les actions exceptionnelles d'une entreprise ou d'une organisation qui s'est démarquée en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle dans deux volets : petites et moyennes entreprises et grandes entreprises.

souligne les actions exceptionnelles d'une entreprise ou d'une organisation qui s'est démarquée en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle dans deux volets : et Le prix Maurice-Pollack 2022 volet petites et moyennes entreprises , pour l'apport exceptionnel en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle, est décerné à l'entreprise LM Wind Power Canada

2022 , pour l'apport exceptionnel en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle, est décerné à l'entreprise Le prix Maurice-Pollack 2022, volet grandes entreprises, pour l'apport exceptionnel en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle est remis à l'entreprise Québec International

Liens connexes :

Semaine québécoise des rencontres interculturelles : https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles

D'ailleurs et d'ici, nous avons le Québec en commun : https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/integration-personnes-immigrantes-societe-quebecoise/favoriser-integration-personnes-immigrantes-region

Portraits des personnes immigrantes participant à la campagne D'ailleurs et d'ici, nous avons le Québec en commun :

Ana Gonzalez

Andréa Gomez

Bacem Bizid

Samir Aoudia

Siméon Lakignane

Sofiya Velikova

