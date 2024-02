Can-Explore et Katak : Une nouvelle alliance stratégique en ingénierie pour soutenir les municipalités et les industries de la Côte-Nord

UASHAT, QC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Can-Explore, une PME d'ingénierie spécialisée notamment dans l'inspection des infrastructures (réseaux d'aqueduc, égouts, bâtiments et plus) partout au Québec, est fière d'annoncer un partenariat stratégique avec Katak, une entreprise en gestion de projet d'Uashat, près de Sept-Îles. Avec cette alliance, les deux entreprises offrent maintenant un tout nouveau service intégré de gestion d'actifs en ingénierie auprès des donneurs d'ouvrage de la Côte-Nord, notamment les municipalités, les PME manufacturières, l'industrie minière et les entreprises des communautés innues et naskapies.

Dans le domaine de l'ingénierie, les municipalités et les entreprises de la Côte-Nord font face à des défis de taille lorsqu'il est temps de construire de nouvelles infrastructures et de gérer leurs actifs. Cette nouvelle alliance permettra maintenant aux industries et aux municipalités de la région de compter sur les expertises reconnues de Can-Explore ; l'auscultation de réseaux d'aqueduc et l'inspection de réseaux d'égout, la conception et la préparation de devis, l'expertise légale, l'arpentage de construction, l'arpentage légal, la numérisation 3D et l'inspection par drone. L'expertise en gestion de projet développée par Katak sera mise à contribution avec la surveillance de chantier, la préparation des plans et devis de projets, le suivi des coûts, la coordination, la gestion des risques, la gestion des changements et le contrôle qualité.

« Katak va amener beaucoup d'opportunités pour Can-Explore sur la Côte-Nord. On dispose de technologies qui ne sont pas encore utilisées dans la région. Katak, eux, entretiennent une proximité avec la clientèle et les communautés locales. Les deux ensembles, on forme une alliance qui va être bénéfique pour les gens de la région » a déclaré Louis Légaré-Lapointe, président de Can-Explore.

Benoit Audette, président de Katak, se réjouit d'amener l'expertise de Can-Explore dans sa région : « Nous, chez Katak, on est la présence locale qui va permettre de faciliter les communications, de mieux répondre aux demandes des clients et, par le fait même, d'économiser du temps et des ressources. Grâce à notre entente, notre clientèle va bénéficier de services simplifiés et plus adaptés ».

À propos de Can-Explore

Basée à Québec et fondée en 2014, Can-Explore est spécialisée dans la gestion des actifs d'infrastructures grâce à des solutions révolutionnaires qui aident les municipalités, les entreprises et les institutions à maximiser la durabilité de leurs actifs. En plus de son offre de service intégrée, l'entreprise commercialise les outils développés par son équipe de recherche et développement. Ces produits sont mis en marché sous les filiales Can-Ex Technologies (caméra et logiciel d'inspection d'égout) et Tensio (solution de surveillance autonome des toitures enneigées). Can-Explore déploie ses services partout au Canada et ses produits partout dans le monde, dans le but de révolutionner la gestion d'actifs pour un avenir durable.

SOURCE Can-Explore

Renseignements: Véronique L'Italien, Responsable des communications, Can Explore, [email protected], 418-871-0045, poste 126