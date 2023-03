BUDGET DU QUÉBEC 2023-2024 - La Maison Théâtre accueille favorablement les investissements en culture et suivra attentivement comment ceux-ci s'articuleront dès 2023-2024.

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Isabelle Boisclair, directrice générale de la Maison Théâtre, accueille avec espoir le soutien qu'accorde le Budget du Québec au secteur des arts et de la culture. « Nous saluons les investissements additionnels au Plan québécois des infrastructures de même que l'intention de valoriser une plus grande accessibilité des arts pour les jeunes », a déclaré Mme Boisclair.

Toutefois, le rehaussement dévolu à la culture dans le Plan québécois des infrastructures nous amène à nous interroger sur la capacité du Ministère de la Culture et des Communications à répondre ne serait-ce qu'aux projets majeurs portés par le milieu. Après plusieurs années de discussion avec le gouvernement du Québec, la Maison Théâtre est impatiente de savoir si elle pourra enfin donner le véritable élan à son projet de déménagement et ainsi assurer la pérennité de sa mission.

La Maison Théâtre tient à rappeler que la Politique culturelle (Partout la culture) et le Plan d'action jeunesse 2021-2024 visent tous les deux l'amplification de la relation entre la culture et les jeunes. Nous nous réjouissons que cela s'exprime également par le fait que le ministre Mathieu Lacombe, soit à la fois ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse. « Alors que l'une des grandes priorités annoncées par le ministre est de favoriser une plus grande mise en contact de la jeunesse et des arts, nous avons hâte de découvrir l'ensemble de sa vision quant à cet enjeu » a mentionné Mme Boisclair. « La Maison théâtre répondra présente et souhaitera être un partenaire du gouvernement dans l'accroissement de l'offre culturelle pour les jeunes » a ajouté la directrice générale de la Maison Théâtre.

À propos de la Maison théâtre

Depuis près de 40 ans, la Maison Théâtre est le lieu privilégié de rencontres artistiques et humaines marquantes pour les jeunes publics. Elle présente une grande sélection de pièces parmi les plus significatives du théâtre d'ici et d'ailleurs et rejoint annuellement plus de 50 000 spectateurs et spectatrices, tant des élèves en sortie scolaire que des familles. Figure de proue en matière d'accompagnement des publics et de médiation culturelle, elle est une association de 30 compagnies professionnelles de théâtre de partout au Québec, reconnue pour son approche inspirée de la philosophie pour enfants et adolescents et adolescentes.

