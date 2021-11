TORONTO, le 23 nov. 2021 /CNW/ - Le Conseil consultatif de la politique de Bière Canada servira de forum de leadership afin de recueillir les commentaires des brasseurs de partout au pays sur d'importants enjeux associés aux politiques ayant une incidence sur le secteur de la bière et brassicole canadien.

La bière est l'un des biens de consommation les plus fortement taxés et réglementés au pays, et le Conseil consultatif de la politique de Bière Canada travaillera à ce que l'ensemble du secteur atteigne un consensus sur les principales politiques fédérales, provinciales et municipales en matière d'alcool, incluant:

Les politiques sur la taxation des boissons alcooliques;



L'étiquetage et les normes relatives aux produits;



L'accès au marché, y compris le cybercommerce et les nouveaux canaux de ventes;



La réglementation en matière d'environnement, de contenants et d'emballages;



Les règles concernant la promotion et le marketing;



La promotion de la responsabilité sociale.

« Nous sommes heureux de nous joindre au nouveau Conseil consultatif de la politique et de collaborer avec d'autres brasseries du pays pour améliorer l'environnement opérationnel du secteur de la bière », a déclaré Tracey Larson, propriétaire de Mt. Begbie Brewing Co. à Revelstoke, en Colombie-Britannique.

« Le Canada est un marché national relativement petit pour la bière, et trop souvent, les régulateurs et les législateurs des brasseurs créent un défi lorsqu'il s'agit de servir les consommateurs de bière d'un océan à l'autre, a déclaré CJ Hélie, le président de Bière Canada. Notre nouveau Conseil consultatif de la politique adoptera une perspective nationale et fera la promotion de politiques qui aideront les brasseurs canadiens à prospérer et à soutenir les consommateurs de bière. »

L'adhésion à Bière Canada est accessible pour tous les brasseurs ayant une licence brassicole fédérale canadienne délivrée en vertu de la Loi sur l'accise.

À PROPOS DE BIÈRE CANADA

Bière Canada est la seule voix nationale inclusive et défenseur de ceux et celles qui produit et consomment la bière de notre nation. Nos membres assurent 90 % de la production de bière au Canada.

La production et les ventes de bière au pays soutiennent 149 000 emplois au Canada. De plus, elles génèrent un produit intérieur brut de plus de 14 milliards de dollars et des recettes fiscales gouvernementales de 5,7 milliards de dollars.

Bière Canada encourage l'adoption de lois, de règlements et de politiques en matière d'alcool aux niveaux municipal, provincial, territorial, fédéral et international qui sont équitables et raisonnables. Les membres s'inscrivent fièrement dans une longue tradition de promotion de la production, de la distribution, de la vente et de la consommation responsables d'alcool.



MEMBRES ACTUELS DU CONSEIL CONSULTATIF SUR LES POLITIQUES

7/62 Craft Brewers Inc. Madoc (Ontario) Alley Kat Brewing Company Ltd. Edmonton (Alberta) Bearhill Brewing Company Jasper (Alberta) Brasserie Bishop's Arches Sherbrooke (Québec) Blindman Brewing Lacombe (Alberta) Calabogie Brewing Co. Calabogie (Ontario) Equals Brewing Company London (Ontario) Fort Gary Brewing Company Winnipeg (Manitoba) Garrison Brewing Co. Halifax (Nouvelle-Écosse) Great Western Brewing Company Saskatoon (Saskatchewan) Kichesippi Beer Co. Nepean (Ontario) Brasserie Labatt du Canada London (Ontario) Lake of the Woods Brewing Company Kenora (Ontario) Molson Coors Beverage Company Toronto (Ontario) Mt. Begbie Brewing Company Revelstoke (Colombie-Britannique) Muskoka Brewery Inc. Bracebridge (Ontario) Niagara College Teaching Brewery Niagara-on-the-Lake (Ontario) Paddock Wood Brewing Saskatoon (Saskatchewan) Propeller Brewing Company Halifax (Nouvelle-Écosse) Pump House Brewery Moncton (Nouveau-Brunswick) Sleeman Breweries Ltd. Guelph (Ontario) Vancouver Island Brewery Victoria (Colombie-Britannique) Whitetooth Brewing Co. Golden (Colombie-Britannique) Yukon Brewing Co. Whitehorse (Yukon)

