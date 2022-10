Bas-Saint-Laurent - FERMETURE DE CHEMINS MULTIUSAGES DANS LA ZONE D'HABITAT DU CARIBOU DE LA GASPÉSIE

RIMOUSKI, QC, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) souhaite consulter la population sur la fermeture de 55 km de chemins multiusages situés dans la zone d'habitat essentiel du caribou de la Gaspésie. Les chemins visés sont situés dans l'unité d'aménagement 012-72, dans le Bas-Saint-Laurent, à l'extrémité est de la réserve faunique de Matane. Les fermetures se dérouleront à l'été 2023. L'objet de la présente consultation est de recueillir les commentaires des utilisateurs et utilisatrices du territoire afin de faire ressortir l'ensemble des défis.

Les travaux prévoient le démantèlement des chemins, l'ameublissement du sol, le reboisement et la mise en place de monticules afin que ces chemins ne puissent plus être utilisés. De surcroît, ces travaux nécessiteront le retrait d'un pont et de plusieurs ponceaux.

Ces fermetures constituent une étape importante dans la restauration de l'habitat du caribou de la Gaspésie. Elles poursuivent un double objectif : d'une part, d'améliorer la qualité de l'habitat du caribou et, d'autre part, de diminuer le potentiel de déplacement des prédateurs, l'ours et le coyote, sur les chemins multiusages.

Soulignons que tous les projets de fermeture de chemins se rapportant à la présente consultation ont fait l'objet d'un consensus à la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire de l'unité d'aménagement 012-72. Cette dernière regroupe les principaux intervenants en forêt publique.

Les chemins faisant partie du réseau stratégique régional ainsi que ceux conduisant à des droits actifs, tels que des baux d'abris sommaires ou des baux de villégiature, ne sont pas touchés par ces fermetures.

Toute personne peut participer à cette consultation jusqu'au 25 novembre 2022 en la sélectionnant à l'adresse Aménagement forestier dans le Bas-Saint-Laurent | Gouvernement du Québec (quebec.ca) sous la rubrique Consultations en cours. Il vous suffit de transmettre vos commentaires à l'adresse [email protected] ou de communiquer avec nous au 418 727-3710, poste 0.

