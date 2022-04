REGINA, SK, le 13 avril 2022 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, sera disponible pour une séance de photos et un point de presse à la rencontre avec la Cowessess Wind and Solar Renewable Energy Development, alors qu'elle parlera des investissements prévus dans le budget de 2022 pour de bons emplois, un air pur et une économie forte.

Date : le 14 avril 2022

Heure : 10 h 15 (HNC)

Lieu :

Cowessess Wind and Solar Renewable Energy Development

Autoroute 33 - 15 km au sud-est de Regina

SOURCE Services aux Autochtones Canada

