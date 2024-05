Avis aux médias - Montréal annonce un projet de logements sociaux dans l'arrondissement de Lachine

MONTRÉAL, le 10 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et les représentants des médias à l'annonce du projet de création de 98 unités de logements sociaux dans l'arrondissement de Lachine.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles à l'Assemblée nationale, Chantal Rouleau, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, la mairesse de l'arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, ainsi que le promoteur du projet immobilier prendront part à cet événement et seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes sur place.

Date : Le lundi 13 mai 2024



Heure : 10 h

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera indiqué seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Direction des relations médias, Ville de Montréal, [email protected]