TORONTO, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Le 10 décembre 2024, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publiera les résultats du deuxième cycle du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA).

Le PEICA est une initiative internationale visant à évaluer les habiletés des adultes âgés de 16 à 65 ans dans les compétences clés en traitement de l'information : la littératie, la numératie et la résolution de problèmes. Ces compétences sont essentielles à la réussite sur le plan personnel, social et économique. L'enquête recueille également des données sur la manière dont les adultes utilisent ces compétences dans divers contextes, notamment à la maison et au travail.

Au total, 31 pays et économies ont participé au cycle II du PEICA, et la collection de données s'est déroulée en 2022-2023. L'enquête du cycle I (2011-2018) a été menée auprès d'adultes dans 39 pays.

Faits saillants pour les médias :

Cycle de 10 ans - Le PEICA est censé être mené tous les 10 ans, afin de permettre des comparaisons au fil des cycles pour analyser les tendances dans les niveaux de compétence des adultes.

Domaines clés - Le cycle II du PEICA est axé sur la littératie, la numératie et la résolution adaptative de problèmes. L'évaluation donne un aperçu complet des compétences des adultes qui sont essentielles au bien-être sociétal et économique.

Résultats à venir - La publication du 10 décembre apportera de nouveaux renseignements sur les niveaux de compétence, l'utilisation des compétences et le développement des compétences, afin de fournir des données clés sur la préparation au monde du travail et les stratégies d'apprentissage tout au long de la vie.

Programme préliminaire pour le mardi 10 décembre 2024

5 h, HNE Rapport de l'OCDE disponible en ligne https://www.oecd.org/fr/about/programmes/piaac.html 8 h, HNE Documents du Canada disponibles en ligne www.peicacda.ca Tout au long de la journée Entrevues individuelles en anglais ou en français Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour organiser une entrevue avec les personnes représentant le CMEC, les membres des médias sont invités à communiquer avec M. Val Baravi. Les coordonnées sont fournies ci-dessous.

Note : Les commentaires des personnes représentant le CMEC se limiteront aux données pancanadiennes et internationales. Les membres des médias qui souhaitent obtenir des commentaires sur les résultats d'une province en particulier doivent communiquer avec le ministère responsable de l'éducation de la province concernée.

Au sujet du CMEC

Fondé en 1967, le CMEC donne aux ministres de l'Éducation au Canada une voix collective et leur permet d'assumer leur leadership en éducation aux échelons pancanadien et international. L'organisme aide les provinces et les territoires à exercer leur compétence exclusive en éducation. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web au www.cmec.ca.

