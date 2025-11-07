GATINEAU, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, tiendra un événement à Tenaris pour présenter la nouvelle politique « Achetez canadien », qui renforcera les chaînes d'approvisionnement, soutiendra l'industrie sidérurgique et favorisera les infrastructures énergétiques du Canada.

Le secrétaire d'État sera accompagné par le député de Sault Ste. Marie--Algoma, Terry Sheehan.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le lundi 10 novembre 2025 Heure : 10 h (HNE) Lieu : Tenaris 547, Terrasse Wallace Sault Ste. Marie (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire et obtenir de plus amples renseignements sur la navette pour les médias, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Suivez-nous sur X (Twitter )

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Travail), [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]