AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire d'État John Zerucelli présente les investissements du budget fédéral à Sault Ste. Marie

Emploi et Développement social Canada

07 nov, 2025, 10:52 ET

GATINEAU, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, tiendra un événement à Tenaris pour présenter la nouvelle politique « Achetez canadien », qui renforcera les chaînes d'approvisionnement, soutiendra l'industrie sidérurgique et favorisera les infrastructures énergétiques du Canada.

Le secrétaire d'État sera accompagné par le député de Sault Ste. Marie--Algoma, Terry Sheehan.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date :  

Le lundi 10 novembre 2025

Heure :

10 h (HNE)

Lieu :

Tenaris

547, Terrasse Wallace

Sault Ste. Marie (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire et obtenir de plus amples renseignements sur la navette pour les médias, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Travail), [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

