AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire d'État John Zerucelli présente les investissements du budget fédéral à Sault Ste. Marie English
Nouvelles fournies parEmploi et Développement social Canada
07 nov, 2025, 10:52 ET
GATINEAU, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, tiendra un événement à Tenaris pour présenter la nouvelle politique « Achetez canadien », qui renforcera les chaînes d'approvisionnement, soutiendra l'industrie sidérurgique et favorisera les infrastructures énergétiques du Canada.
Le secrétaire d'État sera accompagné par le député de Sault Ste. Marie--Algoma, Terry Sheehan.
Un point de presse suivra l'annonce.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
|
Date :
|
Le lundi 10 novembre 2025
|
Heure :
|
10 h (HNE)
|
Lieu :
|
Tenaris
547, Terrasse Wallace
Sault Ste. Marie (Ontario)
Notes pour les médias :
Pour vous inscrire et obtenir de plus amples renseignements sur la navette pour les médias, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Travail), [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
