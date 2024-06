TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, prononcera une allocution principale dans le cadre du forum sur la croissance durable des Grands Lacs. Durant son allocution, le ministre annoncera un investissement dans le rétablissement de la santé des écosystèmes des Grands Lacs au Canada.

Le ministre Guilbeault participera ensuite à une discussion informelle. Catherine Clark agira à titre de maîtresse de cérémonie.

Activité : Allocution principale



Date : Le jeudi 27 juin 2024



Heure : 9 h (HAE)



Lieu : The Quay

3e étage

100, rue Queens Quay Est

Toronto (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada pour être informés des changements, le cas échéant.

