Le gouvernement du Canada accroît son soutien à l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde grâce à un nouveau Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde

OTTAWA, ON, le 10 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, fera une annonce mardi concernant l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 11 février 2025

HEURE :

11 h

LIEU :

Théâtre national de la presse

180, rue Wellington

Salle 325

Ottawa

