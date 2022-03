NEW WESTMINSTER, BC, le 10 mars 2022 /CNW/ - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), donnera des détails sur un financement visant à soutenir le rétablissement d'installations touristiques en Colombie-Britannique après la pandémie de COVID-19.

Après l'allocution, le ministre Boissonault sera disponible pour répondre aux questions des médias.