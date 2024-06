3 h 30

Le premier ministre tiendra une réunion avec le président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Salvatore Sciacchitano, et le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Juan Carlos Salazar. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, seront également présents.