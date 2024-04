10 h 10

Le premier ministre fera une annonce sur le logement en prévision du dépôt du budget fédéral 2024. Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, Dan Vandal, et le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, seront aussi présents. Un point de presse suivra.