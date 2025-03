Avis aux médias - Invitation à une annonce concernant la mobilité dans l'est

REPENTIGNY, QC, le 2 mars 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant la mobilité dans l'est. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry, de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, du maire de Repentigny, M. Nicolas Dufour, et du directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain, M. Benoît Gendron.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 3 mars 2025



HEURE : 10 h



LIEU : Repentigny

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

