VANCOUVER, BC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, Patrick Weiler, feront une annonce au sujet du logement à Vancouver.

Un point de presse suivra l'annonce.

Date : vendredi 14 juin 2024

Heure : 12 h 15 HP

Lieu : The Shipyards Skate Plaza

125 Victory Ship Way

North Vancouver (Colombie-Britannique) V7L 0B2

Les journalistes doivent s'inscrire au préalable en adressant un courriel à [email protected].

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100