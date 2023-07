Produit : Atomiseur nasal Rhinaris, 30 mL (lot 230391A)

Produits de santé - Innocuité du produit Ce qu'il faut faire : Ne pas utiliser le produit. L'apporter à la pharmacie du coin pour qu'il soit éliminé de façon adéquate. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Produit DIN Lot Date de péremption CUP Atomiseur nasal Rhinaris, 30 mL 02354551 230391A 31-05-2025 5760622302

Pendopharm, une division de Pharmascience inc., rappelle un lot d'atomiseur nasal Rhinaris en raison d'un risque de prolifération microbienne. L'utilisation d'un produit contaminé par des microbes peut entraîner une rhino-sinusite (infection des sinus). Enfants, personnes enceintes, aînés et personnes dont le système immunitaire est affaibli pourraient être plus susceptibles d'être infectés ou de développer des complications en cas de contamination microbienne.

L'atomiseur nasal Rhinaris est un médicament en vente libre utilisé pour hydrater et lubrifier les voies nasales en cas de sécheresse chez les adultes et les enfants de 2 ans et plus.

Selon des analyses effectuées par l'entreprise, l'agent de conservation utilisé dans le produit pourrait être moins efficace que prévu, ce qui pourrait augmenter le risque de prolifération au fil du temps de microbes, tels que des moisissures ou des bactéries, s'ils pénètrent dans le produit.

Bien que rare, la rhino-sinusite peut provoquer des complications graves, comme un abcès nasal (accumulation de pus), une cellulite (infection cutanée) ou une méningite (infection et inflammation des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière ainsi que du liquide qui les entoure).

Bien que la croissance d'autres microbes soit possible, les analyses ont révélé que l'agent de conservation pourrait ne pas empêcher la prolifération d'un type de bactérie en particulier appelé Pseudomonas aeruginosa s'il est introduit dans le produit. Chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli par d'autres troubles graves, en particulier la fibrose kystique, l'infection à VIH ou le sida, une maladie pulmonaire aiguë, un cancer, le diabète ou des brûlures, contracter Pseudomonas aeruginosa peut entraîner de graves infections comme une pneumonie, des infections osseuses, des infections urinaires, des infections gastro-intestinales, une méningite ou des infections du sang.

N'utilisez pas le produit. Apportez-le à la pharmacie du coin pour qu'il soit éliminé de façon adéquate.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Communiquez avec Pendopharm, une division de Pharmascience inc., en composant le 1-888-550-6060, ou en envoyant un courriel à [email protected] , si vous avez des questions concernant ce rappel.

, si vous avez des questions concernant ce rappel. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]