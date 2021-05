Une offre numérique qui apporte rapidité et efficacité aux clients en petites entreprises

WATERLOO, ON, le 31 mai 2021 /CNW/ - Assurance Economical a lancé Vyne Entreprises, une nouvelle plateforme numérique et une offre renouvelée pour les courtiers qui simplifieront le processus d'assurance des petites entreprises. Les courtiers partenaires peuvent s'attendre à des processus de travail intuitifs et modernisés, ainsi qu'à une solution de produits Vyne Entreprises axée sur le client. Dans le cadre de cette offre, les courtiers seront en mesure de tarifer et d'engager instantanément de nouvelles polices d'assurance des biens et de la responsabilité civile pour les petites et moyennes entreprises en utilisant la nouvelle technologie Passerelle PME, propulsée par Acturis.

« Nous continuons de combiner notre expertise de l'industrie de l'assurance à de nouvelles technologies pour surpasser les attentes des clients, tout en améliorant l'expérience des courtiers », déclare Fabian Richenberger, Vice-président directeur, Assurance des entreprises chez Assurance Economical. « Vyne est bien plus qu'une plateforme technologique fondamentale. Elle démontre notre engagement à améliorer notre offre aux courtiers et crée de la valeur supplémentaire pour nos clients. »

Vyne a été lancée en 2018 pour l'assurance des particuliers et des véhicules utilitaires tarifés individuellement (VUTI). L'ajout de l'assurance biens et responsabilité civile des petites et moyennes entreprises (PME) sous Vyne Entreprises offrira aux courtiers les avantages suivants :

Produits et tarification axés sur le client offrant une couverture novatrice et une plus grande flexibilité pour les petites et moyennes entreprises.

Service plus rapide grâce à la réduction du nombre de points de contact redondants et du temps passé à attendre des réponses.

Processus simplifiés afin de faciliter la soumission et l'engagement des affaires de PME par les courtiers pour un large éventail de segments.

Vyne Entreprises marque l'introduction de la technologie Passerelle PME, qui permet aux courtiers de tarifer et d'engager plus facilement des affaires nouvelles pour l'assurance biens et responsabilité civile des PME. Élaborée en partenariat avec le Groupe Acturis, un fournisseur primé de logiciel-service (modèle SaaS) pour l'industrie de l'assurance, l'expérience utilisateur est moderne et hautement intuitive.

« Nous sommes un chef de file établi en Europe, fournissant des capacités de soumission et d'engagement en temps réel, pour un large éventail de classes de risques en assurance des entreprises, et nous sommes ravis de collaborer avec un partenaire innovant comme Economical pour implanter cette technologie dans le marché canadien », explique Gregory Toothe, PDG d'Acturis Canada. « Nous croyons sincèrement aux solutions technologiques qui améliorent l'expérience des courtiers et nous sommes ravis de travailler avec Economical pour élargir davantage leur distribution numérique. »

« Nous nous sommes déterminés à simplifier la façon dont les courtiers font affaire avec nous, afin qu'ils consacrent moins de temps aux tâches administratives et se concentrent sur les précieux conseils qu'ils offrent à leurs clients » exprime Obaid Rahman, Vice-président, Souscription d'entreprise et assurance spécialisée, Assurance des entreprises, chez Economical. « L'introduction de Vyne Entreprises marquera une étape importante dans l'atteinte de cet objectif et nous continuerons d'innover pour améliorer davantage l'expérience des courtiers. »

Vyne Entreprises sera déployée par phases au cours des prochains mois. Economical travaille en étroite collaboration avec les courtiers partenaires tout au long du déploiement afin d'assurer une transition en douceur et de maximiser l'utilisation des nouvelles capacités.

À propos d'Economical

Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance (« Economical » ou « Assurance Economical », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est un assureur de dommages chef de file au Canada, avec environ 2,9 milliards de dollars en primes brutes souscrites annuelles et plus de 6,5 milliards de dollars d'actifs au 31 mars 2021. Economical est une entreprise détenue et exploitée par des Canadiens qui répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients.

À propos du Groupe Acturis

Acturis est le numéro un des plateformes SaaS dédiées au secteur de l'assurance. La plateforme SaaS d'Acturis offre des services de distribution, de souscription et de gestion de contrats d'assurance pour les courtiers et les assureurs.

Acturis est présent aussi bien sur le marché des particuliers que des entreprises et se positionne comme chef de file de la tarification intégrée des soumissions en temps réel avec les assureurs.

