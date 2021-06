Sont résumés ci-dessous les faits essentiels relatifs aux versements de primes et aux droits à la plus-value d'actions pour 2020. Des renseignements additionnels concernant les pratiques et l'approche d'Air Canada et de son Conseil d'administration en matière de rémunération des hauts dirigeants sont présentés dans la Circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 6 mai 2021 et disponible sur sedar.com .

GÉNÉRALITÉS

Les programmes de rémunération de tous les employés d'Air Canada pour 2020 ont fait partie des nombreuses décisions importantes prises durant la pandémie au mieux des intérêts d'Air Canada et de ses parties prenantes.

Les programmes de rémunération ont été approuvés par le Conseil d'administration en mi-année 2020 après consultation de conseillers externes et en conformité avec les meilleures pratiques et les principes de gouvernance de la Société.

Ces programmes de rémunération cadraient avec ceux d'entreprises qui ont également souffert considérablement des effets de la pandémie et respectent tous les accords et conventions de la Société ainsi que les dépôts applicables et autres exigences.

Air Canada a travaillé fort à préserver le plus grand nombre d'emplois possible tout au long de la pandémie, le maintien en poste des employés étant un impératif crucial pour la Société afin d'assurer la poursuite de l'exploitation durant cette crise prolongée et de préparer une reprise durable au sortir de la pandémie.

PROGRAMMES DE RÉMUNÉRATION POUR 2020

Le programme de primes de 10 millions de dollars visait à motiver et à fidéliser plus de 900 employés d'Air Canada. Il convient de souligner que plus de 8 millions de ces 10 millions ont été attribués à des cadres intermédiaires (exclusion faite des dirigeants) en reconnaissance de leur travail durant une période de grands bouleversements et de risques élevés pour l'organisation.

En 2020, Air Canada a mobilisé auprès de sources du secteur privé quelque 8 milliards de dollars afin de stabiliser ses finances durant la pandémie. Pas le moindre dollar des contribuables et aucuns fonds provenant du soutien financier sectoriel du gouvernement du Canada ne servent à financer les primes destinées aux employés ou aux dirigeants d'Air Canada.

ne servent à financer les primes destinées aux employés ou aux dirigeants d'Air Canada. Au début de 2020, les hauts dirigeants et 3 200 gestionnaires ont volontairement consenti une réduction totale de 11,5 millions de dollars de leur salaire de base pouvant être compensée par des droits à la plus-value d'actions permettant aux employés de récupérer une partie du salaire auquel ils avaient renoncé si -- et seulement si -- il y avait appréciation du cours de l'action en décembre 2022, par rapport à décembre 2020.

CONCLUSION ET MESURES SUPPLÉMENTAIRES

À chaque étape, la direction et le Conseil d'administration ont agi au mieux des intérêts d'Air Canada et de ses parties prenantes, ayant à cœur leur rôle dans l'atténuation des conséquences de la pandémie. Tout au long de 2020, Air Canada a fourni sa part d'efforts, notamment en assurant des vols spéciaux dans le but de rapatrier des citoyens bloqués à l'étranger, en exploitant des vols tout-cargo pour acheminer de l'équipement de protection individuelle dont le Canada avait grand besoin et en montrant la voie à suivre dans le domaine des études médicales et protocoles en matière de biosécurité, et elle continuera de le faire.

Malheureusement, une déception à l'égard de ces programmes de rémunération pour 2020 s'adressant aux hauts dirigeants se manifeste maintenant dans le public. Constatation faite et pour contribuer à remédier à cette conséquence non souhaitée, les vice-présidents généraux et le président et chef de la direction actuels d'Air Canada ont choisi de volontairement rendre leurs primes et leurs droits à la plus-value d'actions de 2020. En outre, l'ancien président et chef de la direction d'Air Canada, Calin Rovinescu, qui a pris sa retraite en février 2021, remettra la valeur de sa prime et de ses droits à la plus-value d'actions pour 2020 à la Fondation Air Canada. Lire la déclaration complète de M. Rovinescu ci-jointe.

L'équipe dirigeante d'Air Canada se consacre totalement au rétablissement de l'entreprise à la suite de la pandémie de COVID-19 et aux préparatifs en vue d'accueillir collègues mis en disponibilité et clients dans les plus brefs délais. La société aérienne désire vivement poursuivre le travail avec toutes les parties prenantes, dont le gouvernement du Canada, sur de nombreux fronts, notamment le redémarrage sécuritaire de l'industrie.

