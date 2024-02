L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, rencontre des représentants du studio de mode et de design Israella Kobla, qui a reçu des fonds par l'entremise d'Exportation créative Canada.

TORONTO, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les entreprises et les organisations créatives du Canada à accroître leur visibilité et les profits générés par l'exportation de leurs produits à l'étranger. De fait, les créatrices et créateurs professionnels canadiens en retireront des avantages, tout comme notre économie.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui que 21 projets allaient recevoir des fonds par l'entremise du volet Prêt à l'exportation rattaché au programme Exportation créative Canada. Cet appui aidera les entreprises et les organisations canadiennes à croître et à réussir financièrement à l'étranger. C'est dans le cadre des célébrations du Mois de l'histoire des Noirs que la ministre St-Onge a fait cette annonce, alors qu'elle visitait, à Toronto, un des bénéficiaires de cette année, le studio de mode et de design Israella Kobla.

Le studio Israella Kobla conçoit des vêtements et des accessoires pour la femme contemporaine et vise à devenir une marque de vêtements pour femmes avant-gardistes et durables sur la scène internationale.

Le volet Prêt à l'exportation rattaché au programme Exportation créative Canada permettra d'investir plus de 113 000 dollars pour augmenter les ventes en gros de l'entreprise en faisant la promotion et la distribution de sa collection printemps/été 2024 lors d'événements de mode à Copenhague et à New York. Le projet d'exportation aidera à consolider et à diversifier les ventes en gros de l'entreprise ainsi que les revenus provenant de l'étranger; à nouer des liens avec les médias et les influenceurs de l'industrie de la mode partout dans le monde; à créer des listes de clients potentiels; et à faire connaître la marque.

Ce mois-ci, le studio Israella Kobla sera à New York grâce à l'initiative d'Accélérateur créatif canadien pour les entreprises de la mode. Distincte de la Stratégie d'exportation créative, l'initiative est axée sur la croissance d'entreprises sur la scène mondiale. Elle est gérée par des délégués commerciaux d'Affaires mondiales Canada œuvrant dans l'industrie de la création à New York ainsi qu'à Londres.

En cette sixième année d'existence, le volet Prêt à l'exportation appuie aussi 20 autres projets mis de l'avant par des entreprises et des organisations du Canada. Mentionnons entre autres 8 entreprises et organisations créatives issues de communautés en quête d'équité et une entreprise autochtone. Pour en savoir plus, veuillez consulter le document d'information ci-joint.

Citations

« La mission de notre Stratégie d'exportation créative demeure inchangée : aider notre entrepreneuriat créatif à prospérer à l'étranger. Le financement accru rattaché au programme Exportation créative Canada permettra à plus d'entreprises locales prêtes à l'exportation, comme le studio Israella Kobla, de réussir, de rejoindre plus de personnes dans le monde et de mettre en valeur la diversité de nos talents créatifs sur les marchés internationaux. L'excellence des personnes noires, voilà une richesse qu'il faut célébrer. Nous sommes fiers de souligner les réalisations des femmes et des chefs d'entreprises noirs du Canada. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« J'ai toujours su ce que je devais faire pour mener le studio Israella Kobla plus loin. Mais l'engagement financier nécessaire pour y arriver était trop important. Grâce aux fonds d'Exportation créative Canada, j'ai pu mettre en œuvre notre stratégie en matière d'exportation et décrocher une importante commande pour vendre en gros à Nordstrom, aux États-Unis. Sans cette aide financière, il m'aurait été impossible de rencontrer les bons acheteurs et détaillants. »

-- Emefa Kuadey, ingénieure de mode et fondatrice, studio Israella Kobla

Les faits en bref

Dans le cadre de la Stratégie d'exportation créative renouvelée en avril 2023, le programme Exportation créative Canada a été doté d'une enveloppe de 33 millions de dollars sur 3 ans, de 2023 à 2026. Le volet Prêt à l'exportation est assorti d'un financement annuel de 7 millions de dollars pour appuyer des projets prêts à l'exportation, qui génèrent des recettes d'exportation et aident les industries créatives canadiennes à rejoindre plus de personnes dans le monde. Le nouveau volet Développement à l'exportation est assorti d'un financement annuel de 4 millions de dollars pour soutenir les exportateurs ayant peu ou pas d'expérience qui désirent accéder aux marchés internationaux, de même que les exportateurs expérimentés souhaitant étendre leur réseau mondial.

Depuis son lancement en 2018, le programme Exportation créative Canada a permis d'investir 51,7 millions de dollars par l'entremise du volet Prêt à l'exportation pour soutenir 116 projets prêts à l'exportation présentés par 103 entreprises et organisations vouées à l'industrie créative.

L'Accélérateur créatif canadien pour les entreprises de la mode est une initiative menée conjointement par le Haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni et par le consulat général du Canada à New York. Elle vise à soutenir les entreprises canadiennes de la mode prêtes à étendre leur marché à l'étranger, qu'elles soient naissantes ou établies, à exporter aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Patrimoine canadien a publié récemment un nouveau guide intitulé Faire des affaires avec les industries créatives autochtones au Canada. Cette publication est le fruit d'une collaboration avec un groupe consultatif autochtone et vise à favoriser des interactions plus positives entre les acheteurs internationaux et les industries créatives autochtones du Canada.

En décembre 1995, la Chambre des communes a reconnu officiellement le mois de février comme étant le Mois de l'histoire des Noirs au Canada, à la suite d'une motion initiée par l'honorable Jean Augustine, la première Canadienne noire à être élue au Parlement.

TORONTO, le 21 février 2024

La sixième vague de financement annuel (2023-2024) du volet Prêt à l'Exportation rattaché au programme Exportation créative Canada permettra d'appuyer 21 projets présentés par des entreprises et des organisations d'un bout à l'autre du pays.

Liste alphabétique des bénéficiaires de financement du volet Prêt à l'exportation rattaché au programme Exportation Créative Canada

Bénéficiaire de financement Titre et description du projet Appui financier Albedo Informatics inc. SIGIL: Reaching Global Audiences and Driving Export Revenue through Interactive Digital Media Poursuite de son plan de croissance des exportations pour son jeu mobile de réalité augmentée, SIGIL, soit un jeu de rôles s'inspirant de mythes, de légendes et de folklore, où la localisation de l'utilisateur est intégrée dans l'histoire. Albedo établira une base solide de joueurs à long terme avec le lancement de son jeu sur de nouveaux marchés aux États-Unis et en Europe, ce qui générera des recettes d'exportation tout en continuant à promouvoir les artistes canadiens. 268 000 $ (2023-2024) Alchimies, créations et culture Et la Femme chanta Dieu Le projet servira à la promotion et à la présentation de la tournée internationale Et la Femme chanta Dieu, auprès du public français. 138 000 $ (2023-2024) Alpaca House Canada Inc. (LATIERRA) Global distribution of premium alpaca outerwear through in-person tradeshows and ecommerce platform. S'engager dans la distribution mondiale de vêtements d'extérieur et de tricots en alpaga en exposant dans des salons professionnels de la mode et en louant des salles d'exposition pour inviter les principaux acheteurs à voir ses produits pendant les principales semaines de la mode aux États-Unis et en Europe. 280 000 $ (2023-2024 : 200 000 $) (2024-2025 : 80 000 $) Array of Stars Array of Stars Immersive Digital Creative Experiences Expansion Développer la plateforme NVRSE et la technologie Radia d'Array of Stars, en mettant l'accent sur le marché des États-Unis tout en conservant une portée mondiale. En s'associant avec les secteurs du divertissement, du sport et de la culture, ainsi qu'avec des artistes canadiens, l'objectif est d'établir une forte présence dans l'industrie et d'affiner la plateforme. 734 000 $ (2023-2024 : 596 000 $) (2024-2025 : 138 000 $) Astrolabe Interactive inc. Aloft Le projet vise à promouvoir sa dernière propriété intellectuelle, nommée Aloft, un jeu vidéo d'action et d'aventure qui ciblera les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon et la Chine. Astrolabe souhaite participer à diverses conférences dans le domaine de l'audiovisuel et des médias numériques interactifs, et mettre en œuvre une stratégie de promotion et de marketing. 346 000 $ (2023-2024 : 336 000 $) (2024-2025 : 110 000 $) Daily tous les jours (Andraos & Mongiat Inc.) Vivre et voir l'expérience Daily tous les jours à travers le monde! Accélération de ses actions commerciales autour du catalogue de la Ligne de produits exportables afin de multiplier ses interactions et sa visibilité à l'international. Le studio profitera de l'installation de nouvelles œuvres afin de renforcer les documents promotionnels de la gamme de la Ligne de produits exportables à l'international. 205 000 $ (2023-2024 : 165 000 $) (2024-2025 : 40 000 $) Dark Slope Inc. Dino Habitat Meta Quest International Experiential Launch Le projet vise à promouvoir le jeu Dino Habitat, une expérience interactive originale de réalité étendue, combinant un contenu éducatif avec un système de jeu captivant, qui vise à renseigner les joueurs dans une expérience immersive liée à l'écosystème des dinosaures. Le projet comprendra la localisation de l'expérience pour les marchés non anglophones, le soutien d'une campagne de lancement et d'activations, ainsi que le développement d'une expérience promotionnelle sociale et partageable. 212 000 $ (2023-2024 : 81 000 $) (2024-2025 : 131 000 $) Echo Media Distribution Inc. Recentrer l'exportation au cœur de nos activités Établir un réseau de distribution international dans le but d'augmenter ses recettes d'exportation. Ce projet permettra à l'équipe de création et de production de s'adapter aux besoins des marchés afin d'activer un cycle de développement-production-distribution efficace et enviable, en plus de permettre le déploiement sur de nouveaux marchés en Europe et aux États-Unis. 145 000 $ (2023-2024 : 105 000 $) (2024-2025 : 40 000 $) Israella Kobla Wholesale Expansion Project Promotion et distribution de sa collection printemps/été 2024 durant des événements de mode à Copenhague et à New York. Ce projet renforcera et diversifiera les opérations et les revenus de l'entreprise de vente en gros à l'échelle internationale, l'aidera à se faire connaitre de la presse internationale et des influenceurs du secteur de la mode, générera des prospects, et accroîtra la notoriété de sa marque. 113 500 $ (2023-2024) Jack World (Le Consortium Jack World Inc.) La tournée Jack World Le projet misera sur la promotion et la présentation de trois œuvres au Texas, soit Skip Up, une œuvre participative de corde à danser; POP!, une œuvre qui présente cinq créatures réagissant aux encouragements des visiteurs; et SOLSTICE, une installation interactive monumentale qui perturbe notre perception de l'environnement. 580 000 $ (2023-2024) Maison Marie Saint Pierre Accélération de l'exportation sur le marché US Reconquérir le marché américain à la suite de la pandémie, tout en développant de nouveaux marchés avec la mise en place de nouveaux points de vente et de boutiques, et la participation à des manifestations commerciales. 140 000 $ (2023-2024) Moment Factory L'accélération et l'amplification de la diffusion des formats d'expériences de Moment Factory Accélérer et amplifier le volume d'exportation des œuvres phares de son catalogue et ses nouvelles expositions immersives itinérantes : Astra Lumina, Digital Art Exhibit, Miroir/Miroir et ARCade. 1 325 000 $ (2023-2024 : 1 250 000 $) (2024-2025 : 75 000 $) Mr. Saturday (Saturday Industries Limited) Mr. Saturday expands export business in Europe and Asia. Pénétrer de nouveaux marchés et commercialiser sa ligne de vêtements pour hommes, en plus de diversifier ses produits en lançant des vêtements pour femmes et des accessoires. 250 000 $ (2023-2024) Nagamo Publishing inc. Indigenous Music Publishing Catalogue Digital Discoverability Project Promouvoir à l'international son catalogue de musique autochtone nouvellement créé grâce à une stratégie de marketing numérique en France et aux États-Unis, avec d'autres marchés d'intérêt tels que le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. 219 000 $ (2023-2024 : 124 000 $) (2024-2025 : 95 000 $) Paintillio Enterprises Inc. Painting-by-States Paintillio participera à des activités aux États-Unis où elle présentera des peintures murales créées par des artistes canadiens BIPOC et LGBTQIA+, mènera des campagnes de publicité numérique, et améliorera son optimisation pour les moteurs de recherche. 145 000 $ (2023-2024) Pixcom International inc. Expansion à l'international Afin d'être reconnue comme un leader sur la scène internationale, PIXCOM mettra en place une stratégie d'expansion et d'exportation qui visera les diffuseurs télévisuels, les plateformes de contenu en ligne, ainsi que les distributeurs de contenu en France, en Allemagne, aux États-Unis et dans les pays scandinaves. 690 000 $ (2023-2024) Playmind (Global Mind Inc.) Projet stratégique d'exportation dans l'industrie du divertissement Location Based Entertainment Playmind est en train d'assurer une visibilité internationale pour sa Playbox grâce à la percée du marché européen et à son introduction sur le marché du Moyen-Orient. Le projet consiste donc à poursuivre l'expansion de la Playbox, en proposant des essais-achats qui permettront de valider les performances auprès de sa clientèle et de générer des revenus, l'aidant ainsi à promouvoir ses nouveaux produits. 180 000 $ (2023-2024) Science North Canadian Creative Content in International Markets: Nature Exchange Accroître son volume d'exportations créatives et sa présence sur le marché mondial grâce à son expérience Nature Exchange en participant à des salons professionnels, en développant de nouveaux partenariats et en adaptant son infrastructure numérique existante pour les visiteurs aux marchés internationaux. 710 000 $ (2023-2024 : 695 000 $) (2024-2025 : 15 000 $) Shifty Eye Games Ltd International Marketing Project for Mission Impossible: Downfall Video Game Distribuer, vendre et promouvoir le jeu sous licence Mission : Impossible dans plus de 180 pays. Ce jeu sera disponible sur plusieurs plateformes (PC/Mac et consoles) et traduit en 20 langues. Il sera accessible à un public plus large, car il évite la violence, se concentrant plutôt sur la résolution d'énigmes, la furtivité et l'espionnage. 788 500 $ (2023-2024 : 628 500 $) (2024-2025 : 160 000 $) Starseed Records USA Radio Promotion Team Projet visant à accroître l'audience américaine des artistes canadiens de musique country que Starseed Records représente en ciblant les stations de radio aux États-Unis afin d'accroître le temps d'antenne réservé à ses artistes. L'entreprise disposera d'une équipe complète et opérationnelle aux États-Unis, en plus de promouvoir au moins un artiste issu d'un groupe démographique sous-représenté dans la musique country. 405 000 $ (2023-2024 : 155 000 $) (2024-2025 : 250 000 $) Wireframe (Studio Wireframe inc.) Pénétration intensive du marché américain pour l'exportation d'œuvres d'art public interactives Pénétrer les marchés des États-Unis et l'Europe par la distribution d'œuvres interactives et le déploiement d'une stratégie d'exportation ciblant les aéroports, les associations de commerces et les promoteurs immobiliers, ainsi que les festivals et rendez-vous artistiques. 160 000 $ (2023-2024) Les sommes totales allouées dans le cadre de la sixième vague de financement du volet Prêt à l'exportation du programme Exportation créative Canada s'élève à 8 millions de dollars. Le programme investit 7 millions de dollars à même son budget de 2023-2024. Un montant supplémentaire de 1 million de dollars sera alloué au cours de l'exercice 2024-2025 pour les projets pluriannuels.

