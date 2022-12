Absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire de saumon fumé préparé et vendu par l'entreprise Marché Yves Tondreau & Fils inc.

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Marché Yves Tondreau & Fils inc., située au 5589, rue de Verdun, à Montréal, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous au-delà de 14 jours suivant la date d'emballage.