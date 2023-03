À Mirabel, au nord de l'autoroute 50 - Les lampadaires sur la route 117 seront remplacés

LAVAL, QC, le 27 mars 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de remplacement de l'éclairage sur la route 117 (boulevard du Curé-Labelle) débuteront à Mirabel dans la semaine du 3 avril 2023. Jusqu'en septembre, les lampadaires en bordure de la route seront remplacés dans un secteur débutant au nord de l'autoroute 50 et se terminant à la limite entre les villes de Mirabel et de Saint-Jérôme, un peu avant la rue du Boisé.

Zone des travaux sur la route 117 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Dans le cadre de ces travaux, des entraves sont à prévoir dans les deux directions sur la route 117. La limite de vitesse pourrait être abaissée à 70 km/h sur certains tronçons de la route, selon l'endroit où se tiennent les travaux.

Entraves et gestion de la circulation

À compter du 3 avril à 5 h

Fermeture des accotements et fermeture partielle de la voie de droite ou de gauche selon les travaux, dans une ou deux directions à la fois, de la route 117 (boulevard du Curé- Labelle ).

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être retardés ou reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région des Laurentides.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

