/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement de la campagne "Non à la loi 21" #NL21/

Sujet: Conférence de presse pour le lancement de la campagne "Non à la loi 21"

L'endroit: l'église unie St-James, 463 Ste-Catherine ouest, H3B 1B1

Quand: le jeudi 5 septembre 2019 à 10 h

La campagne "Non à la loi 21" est un appel à tous les Québécois.e.s de conscience, à porter le macaron "Non à la loi 21" ainsi qu'un symbole religieux de choix, afin de démontrer leur opposition à la loi 21 et soutien à leurs concitoyen.e.s dont les droits sont niés par cette loi discriminatoire.

"La Loi 21 est une violation des droits et libertés des Québécois, limitant leurs possibilités d'emploi sur la base de leur religion", a déclaré Elaine Arshinoff, membre du comité de coordination de la campagne.

"Même si c'est devenu une loi, nous ne resterons pas silencieux. De nombreuses lois injustes existaient et ont été annulées. Les injustices seront corrigées tant qu'on ne lâche pas", a ajouté Ehab Lotayef, coordinateur de la campagne.

Les Québécois.e.s refusent de rester sans rien faire/passifs/passives, pendant que les droits des citoyens.e.s protégés par la Charte québécoise sont érodés, peu à peu.

La campagne est soutenue par des ONG, des organisations laïques et religieuses, ainsi que par des individus qui ont mené la lutte contre cette loi depuis son entrée en vigueur. Celle-ci est parallèle aux contestations juridiques contre la loi et vise à mobiliser tous les québécois.e.s à travers la province. 10 000 macarons ont déjà été distribués et 10 000 sont encore en distribution.

Lors de la conférence de presse, les organisateurs de la campagne tout avec des personnes touchées par la loi, et des personnages publiques, expliqueront les objectifs de la campagne et répondront aux questions.

Pour plus de détails sur la campagne, pour savoir comment se procurer les macarons et voir la vidéo promotionnelle visitez notre: https://www.facebook.com/nonl21

SOURCE Non à la loi 21

Renseignements: Hanadi Saad: (514) 677-1918 (français), Ehab Lotayef: (514) 941-9792 (anglais)