/R E P R I S E --Assemblée publique - Étude publique du Rapport annuel 2025 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)/

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Ville de Montréal - Service du greffe

22 juin, 2026, 09:00 ET

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - La Commission de la sécurité publique convie la population montréalaise à participer à une assemblée publique au cours de laquelle le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) présentera son Rapport annuel pour l'année 2025.

La documentation relative à cette assemblée publique sera disponible sur la page web dédiée et sa présentation détaillée sera assurée par le SPVM le :

  • Date et heure :
    Lundi 22 juin 2026, à 18 h
    Vous pouvez vous présenter sur place dès 17 h 30
  • Lieu :
    Salle des Armoiries, hôtel de ville de Montréal
    275 rue Notre-Dame Est, Montréal 
  • Webdiffusion en direct :
    L'assemblée publique sera diffusée en direct sur la page internet de la Commission.

Accessibilité

La salle des Armoiries est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes.

  • Entrée accessible du côté de la place Vauquelin (plain-pied) et de la rue Gosford (rampe d'accès).
  • Salle de bain accessible.
  • La salle des Armoiries est accessible aux personnes à mobilité réduite.
  • La salle est équipée de mesures d'aide à l'audition.

Pour toute autre demande, contactez le secrétariat des commissions permanentes au 514 872-3000 ou par courriel à [email protected].

Pour connaître l'actualité des commissions permanentes, inscrivez-vous à l'infolettre.

Les commissions permanentes de la Ville de Montréal

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération.

Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission

La présidence : Alba Stella Zúñiga Ramos, conseillère de la Ville, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Les vice-présidences : Carla Beauvais, conseillère de la Ville, Ahuntsic-Cartierville; et Marc Doret, maire de la Cité de Dorval.

Les membres : John Belvedere, maire de la Ville de Pointe-Claire; Maude Choko, conseillère d'arrondissement, Outremont; Jacques Cohen, conseiller d'arrondissement, Saint-Laurent; Arij El Korbi, conseillère de la Ville, Saint-Léonard; Robert Pigeon, représentant du gouvernement du Québec; Leslie Roberts, conseiller de la Ville, Ville-Marie

SOURCE Ville de Montréal - Service du greffe

Renseignements : Service du greffe, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, Téléphone : 514 872-3000, [email protected], montreal.ca/sujets/commissions-permanentes, @Comm_MT

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