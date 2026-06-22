/R E P R I S E --Assemblée publique - Étude publique du Rapport annuel 2025 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)/

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Service du greffe
22 juin, 2026, 09:00 ET
MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - La Commission de la sécurité publique convie la population montréalaise à participer à une assemblée publique au cours de laquelle le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) présentera son Rapport annuel pour l'année 2025.
La documentation relative à cette assemblée publique sera disponible sur la page web dédiée et sa présentation détaillée sera assurée par le SPVM le :
- Date et heure :
Lundi 22 juin 2026, à 18 h
Vous pouvez vous présenter sur place dès 17 h 30
- Lieu :
Salle des Armoiries, hôtel de ville de Montréal
275 rue Notre-Dame Est, Montréal
- Webdiffusion en direct :
L'assemblée publique sera diffusée en direct sur la page internet de la Commission.
Accessibilité
La salle des Armoiries est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes.
- Entrée accessible du côté de la place Vauquelin (plain-pied) et de la rue Gosford (rampe d'accès).
- Salle de bain accessible.
- La salle des Armoiries est accessible aux personnes à mobilité réduite.
- La salle est équipée de mesures d'aide à l'audition.
Pour toute autre demande, contactez le secrétariat des commissions permanentes au 514 872-3000 ou par courriel à [email protected].
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Les commissions permanentes de la Ville de Montréal
Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération.
Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.
Les membres de la Commission
La présidence : Alba Stella Zúñiga Ramos, conseillère de la Ville, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
Les vice-présidences : Carla Beauvais, conseillère de la Ville, Ahuntsic-Cartierville; et Marc Doret, maire de la Cité de Dorval.
Les membres : John Belvedere, maire de la Ville de Pointe-Claire; Maude Choko, conseillère d'arrondissement, Outremont; Jacques Cohen, conseiller d'arrondissement, Saint-Laurent; Arij El Korbi, conseillère de la Ville, Saint-Léonard; Robert Pigeon, représentant du gouvernement du Québec; Leslie Roberts, conseiller de la Ville, Ville-Marie
SOURCE Ville de Montréal - Service du greffe
Renseignements : Service du greffe, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, Téléphone : 514 872-3000, [email protected], montreal.ca/sujets/commissions-permanentes, @Comm_MT
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