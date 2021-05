« Je me présente aux élections municipales 2021 » : une séance d'information pour les jeunes de Montréal

MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation invite les jeunes adultes de la région de Montréal à participer à une séance d'information virtuelle qui aura lieu le 18 mai prochain en vue des prochaines élections municipales. Celle-ci vise à informer les citoyennes et les citoyens et à les inciter à prendre part à la vie démocratique municipale en se présentant à titre de conseillère ou de conseiller, ou encore de mairesse ou de maire cet automne.

Organisée en partenariat avec le Conseil jeunesse de Montréal et tenue à l'occasion de l'événement Les jeunes se présentent : notre ville, notre vision, cette séance abordera notamment la démarche de mise en candidature, l'organisation municipale et le rôle des personnes élues, permettant ainsi une meilleure compréhension de l'engagement en politique municipale.

Les personnes intéressées n'ont qu'à s'inscrire à l'aide de ce formulaire en ligne. Elles recevront par la suite un lien pour se connecter à l'activité.

AIDE-MÉMOIRE



Date Heure Mardi 18 mai 2021 19 h

Faits saillants :

La campagne Je me présente est une initiative gouvernementale visant à augmenter le nombre de candidatures aux prochaines élections municipales, prévues le 7 novembre 2021. Des volets s'adressant particulièrement aux femmes et aux jeunes ont été conçus afin d'accroître la représentativité de ces groupes au sein des conseils municipaux.

L'âge moyen des personnes élues aux élections municipales de 2017 dans la région administrative de Montréal était de 53,4 ans.

Le calendrier complet des séances d'information « Je me présente aux élections municipales 2021 » peut être consulté sur le site Web jemepresente.gouv.qc.ca.

