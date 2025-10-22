/C O R R E C T I O N -- Fidelity Investments Canada ULC/ Français English English

Dans le communiqué Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce des distributions en espèces pour certains FNB Fidelity et certaines séries FNB de fonds communs de placement Fidelity, diffusé le 22-Oct-2025 par Fidelity Investments Canada ULC sur le fil de presse CNW, le deuxième tableau était manquant, tel qu'incorrectement transmis par CNW. La copie complète et corrigée suit :

Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce des distributions en espèces pour certains FNB Fidelity et certaines séries FNB de fonds communs de placement Fidelity

TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces d'octobre 2025 pour les FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity ») énumérés ci-dessous.

Les porteurs de parts de FNB Fidelity inscrits au 29 octobre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 31 octobre 2025, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Fidelity

Symbole
boursier

Distribution en
espèces par
part ($ CA)

CUSIP

ISIN

Fréquence 
des
versements

Bourse

FNB Fidelity Dividendes
canadiens élevés

FCCD

0,15474

31608M102

CA31608M1023

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB Fidelity Dividendes
américains élevés

FCUD/

FCUD.U

0,13890

31645M107

CA31645M1077

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB Fidelity Dividendes
américains élevés -
Devises neutres

FCUH

0,11732

315740100

CA3157401009

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB Fidelity Dividendes
américains pour
hausses de taux

FCRR/

FCRR.U

0,09178

31644M108

CA31644M1086

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB Fidelity Dividendes
internationaux élevés

FCID

0,15344

31623D103

CA31623D1033

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB indiciel Fidelity
Obligations
canadiennes  -
Approche systématique

FCCB

0,07522

31644F103

CA31644F1036

Mensuelle

Cboe
Canada

FNB Fidelity
Obligations de sociétés
canadiennes à court
terme

FCSB

0,09288

31608N100

CA31608N1006

Mensuelle

Cboe
Canada

FNB Fidelity
Obligations mondiales
de base Plus

FCGB/

FCGB.U

0,08648

31623G106

CA31623G1063

Mensuelle

Cboe
Canada

FNB Fidelity Revenu
mensuel canadien élevé

FCMI

0,05735

31609T106

CA31609T1066

Mensuelle

Bourse de
Toronto

FNB Fidelity Revenu
mensuel mondial élevé

FCGI

0,05559

31623K107

CA31623K1075

 Mensuelle

Bourse de
Toronto

Nom du FNB Fidelity

Symbole boursier

Distribution

en espèces par

part ($ CA)

CUSIP

ISIN

Fréquence 

des

versements

Bourse

FNB Fidelity Obligations

mondiales de qualité

FCIG/

FCIG.U

0,08407

31624P105

CA31624P1053

Mensuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Actions à

rendement bonifié

FEPY/

FEPY.U

 

0,19290

31613F100

 

CA31613F1009

 

Mensuelle

 

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Obligations

américaines de base

FCUB/

FCUB.U

0,09630

315945105

 

CA3159451051

 

Mensuelle

 

Bourse de

Toronto

FNB Fidelity Simplifié -

Revenu fixe

FFIX

0,03660

31581F108

 

CA31581F1080

 

Mensuelle

Cboe Canada

 

Les porteurs de parts des séries FNB des Fonds Fidelity inscrits au registre le 31 octobre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 4 novembre 2025, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Nom du Fonds Fidelity

Symbole
boursier

Distribution
en espèces par
part ($ CA)

CUSIP

ISIN

Fréquence
des
versements

Bourse

Fonds Fidelity Revenu
élevé tactique - série FNB

FTHI

0,04477

31642L664

CA31642L6641

Mensuelle

Bourse de
Toronto

Fonds Fidelity Revenu
absolu - série FNB

FCAB/

FCAB.U

0,12845

315944108

CA3159441086

Mensuelle

Bourse de
Toronto

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 341 milliards de dollars (au 21 octobre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

https://www.fidelity.ca/fr 
SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]

