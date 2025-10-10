Dans le communiqué Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la longue fin de semaine de l'Action de grâce, du 10 au 14 octobre, diffusé le 9 oct. 2025 par le Ministère des Transports et de la Mobilité durable sur le fil de presse CNW, l'organisation avise qu'une erreur s'est glissée dans la section '' PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138''. Au lieu de lire ''De vendredi 23 h à mardi 5 h'', nous aurions dû lire ''De vendredi 23 h à lundi 5 h''. La copie complète et corrigée suit :

Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la longue fin de semaine de l'Action de grâce, du 10 au 14 octobre

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la longue fin de semaine de l'Action de grâce. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

1. Entrave de fin de semaine, du 10 au 14 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Kahnawake (pont amont) - 1 voie par direction

Note : accès rue Airlie vers R-138 ouest demeure ouverte.

Risque de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité du MTMD.

AVENUE SAINTE-CROIX

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent), fermeture complète de l'avenue Sainte-Croix dans les deux directions, entre le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest et la rue Dion

Détour : en direction nord, via chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, boul. Décarie Nord, boul. de la Côte-Vertu et avenue Sainte-Croix. En direction sud, via rue Dion, boul. Décarie Sud, tournebride Marcel-Laurin, chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, chemin Devonshire et chemin de la Côte-de-Liesse Est.

Note : sur l'avenue Sainte-Croix nord, sous l'A-40, 1 voie ouverte.

Camions : sur avenue Sainte-Croix nord, virage à gauche interdit vers chemin de la Côte-de-Liesse Ouest.

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent), sur le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, fermeture partielle de 3 voies sur 4, entre la rue Houde et l'avenue Sainte-Croix

Par défaut : les accès des rues Hébert, Laperrière et Houde

Détour : via les rues Grou, Houde, Hodge et boul. Montpellier.

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

RUE SAINT-ANTOINE

De samedi 5 h à dimanche 18 h

À Montréal (arr. Ville-Marie), fermeture complète de la rue Saint-Antoine Ouest dans les deux directions, entre les rues Peel et Jean-D'Estrées

Détour : en direction ouest via le boulevard René-Lévesque Ouest. En direction est, via rues Lucien-L'Allier et Saint-Jacques.

À PRÉVOIR

Route 136 (autoroute Ville-Marie) à Montréal

À Montréal, sur la R-136 est ( autoroute Ville-Marie ), fermetures complètes de nuit, dans une direction ou dans l'autre, entre l'échangeur Turcot et le boulevard Robert-Bourassa, à compter de lundi soir prochain, de 21 h à 5 h le lendemain matin, et pour quelques nuits, sauf les soirs d'événements au Centre Bell. Accès et sorties fermées par défaut dans les segments entravés, de même que certaines bretelles dans l'échangeur Turcot. Risque de congestion, surtout en milieu de soirée.



Travaux de réparation de la dalle en béton de la chaussée de la route 136 ( autoroute Ville-Marie ).

), fermetures complètes de nuit, dans une direction ou dans l'autre, entre l'échangeur Turcot et le boulevard Robert-Bourassa, à compter de lundi soir prochain, de à 5 h le lendemain matin, et pour quelques nuits, sauf les soirs d'événements au Centre Bell.

Rues Saint-Antoine et Saint-Jacques à Montréal

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), à la fin de la sortie 2 de la R-136 est (avenue Atwater), fermeture complète de la rue Saint-Jacques, entre les avenues Brewster et Walker et mise à sens unique vers l'est de la rue Saint-Antoine, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, jusqu'au 20 octobre, dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue Saint-Antoine et Saint Jacques. L'objectif est de permettre ces travaux sur Saint-Jacques, entre Brewster et Greene, qui nécessitent une fermeture complète. Voir le communiqué de la Ville de Montréal.

Route 344 (boulevard des Seigneurs) à Terrebonne

À Terrebonne, sur la R-344 (boulevard des Seigneurs) dans les deux directions, entre la R-337 (boulevard Moody) et l'accès vers A-25 sud, fermetures partielles de 2 voies sur 3 en direction ouest et de 1 voie sur 2 en direction est, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Note : sur l'A-25 nord, fermeture de 1 voie sur 2 à la fin de la sortie 22-O (R-344 ouest, boulevard des Seigneurs Est), selon le même horaire.

RAPPEL

Réseau express métropolitain (REM)

Le réseau est ouvert du lundi au vendredi, de 5 h 30 à 20 h 20 en direction de la Gare Centrale et jusqu'à 20 h 40 en direction A1-Brossard. Les fins de semaine, le réseau est ouvert selon l'horaire régulier. Des navettes sont disponibles en dehors des heures de service du REM. Tous les détails en cliquant ici.

Match des Alouettes au stade Percival-Molson (lundi 13 octobre à 13 h)

En prévision du match des Alouettes qui aura lieu lundi après-midi au stade Percival-Molson, de la congestion est à prévoir aux abords du stade, en raison de travaux sur le réseau municipal, notamment sur l'avenue du Parc et la rue Saint-Urbain. Le transport collectif est à privilégier pour l'occasion.

Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne

Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu.. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe :

3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine

3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine

Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi

Route 116 (boul. Sir-Wilfrid-Laurier) à Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil

À Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil (arr. Saint-Hubert), travaux d'asphaltage sur la R-116 ouest, entre l'A 30 et la R-112, jusqu'au début du mois de novembre prochain. Voir le communiqué.

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724